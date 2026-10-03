Οι Nouvelle Vague παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή του «A Question of Lust», με τη Beth Hirsch στα φωνητικά. Είναι το νέο δείγμα από το επερχόμενο A Date with Depeche Mode, έναν δίσκο αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στα τραγούδια του βρετανικού συγκροτήματος.

Το πρωτότυπο «A Question of Lust» κυκλοφόρησε το 1986 στο Black Celebration, με τον Martin Gore στην ερμηνεία. Στα χέρια των Nouvelle Vague αποκτά έναν απαλότερο, ακουστικό χαρακτήρα: κιθάρα, κρουστά και ακορντεόν συνοδεύουν τη φωνή της Hirsch σε μια ενορχήστρωση με επιρροές από bossa nova. Η διασκευή κρατά την ευάλωτη πλευρά του τραγουδιού στο προσκήνιο.

Η επιλογή της Hirsch έχει το δικό της ενδιαφέρον. Είναι η φωνή του «All I Need» των Air, από το Moon Safari, και εδώ καλείται να προσεγγίσει ένα τραγούδι στενά συνδεδεμένο με τη φωνή του Gore. Η ερμηνεία της ταιριάζει στη λιτή ενορχήστρωση των Nouvelle Vague, αφήνοντας τη μελωδία και τις λέξεις να οδηγήσουν το κομμάτι.

Ένα ολόκληρο άλμπουμ με τραγούδια των Depeche Mode

Το A Date with Depeche Mode θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου 2026 και θα περιλαμβάνει 13 διασκευές. Έχουν προηγηθεί τα «Enjoy the Silence», με τους Skye Edwards και Larry Love, «Never Let Me Down Again», με τη Flavia Coelho, και «Only When I Lose Myself», με τη Mélanie Pain. Στη λίστα του δίσκου βρίσκονται ακόμη τα «Personal Jesus», «Stripped», «Halo» και «Ice Machine».

Οι Nouvelle Vague έχουν χτίσει την πορεία τους πάνω στην ιδέα ότι ένα γνωστό τραγούδι μπορεί να αποκαλύψει άλλη όψη όταν αλλάξει φωνή και ενορχήστρωση. Το «A Question of Lust» δείχνει πώς εφαρμόζουν αυτή την ιδέα στους Depeche Mode: με χώρο για την Beth Hirsch και για την τρυφερότητα που υπήρχε ήδη στην αρχική σύνθεση.