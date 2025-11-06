Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Το 1960, ένας ιδιόρρυθμος νεαρός που φορά παντού και πάντα γυαλιά ηλίου και γράφει στα “Cahiers du Cinema”, επιχειρεί να γυρίσει την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους. Το όνομα αυτού; Jean-Luc Godard (Guillaume Marbeck).

Με την “Nouvelle Vague”, ο έμπειρος Richard Linklater καταθέτει την δική του ερωτική κινηματογραφική επιστολή στο ομώνυμο είδος – κίνημα, το οποίο άλλαξε την ιστορία του Σινεμά. Η ταινία του αποτελεί ένα ευρηματικό κινηματογραφικό ημερολόγιο των γυρισμάτων του θρυλικού «Με κομμένη την Ανάσα» (“A Bout de Souffle”, 1960), το οποίο έκανε σούπερ σταρ τον Jean-Paul Belmondo (Aubry Dullin), σημάδεψε την καριέρα της πρόωρα χαμένης Jean Seberg (Zoey Deutch) και έγινε σημείο αναφοράς για το αποκαλούμενο γαλλικό «Νέο Κύμα». Τηρώντας την αναλογία που είχαν τα πλάνα των ταινιών εκείνης της εποχής και με τη θαυμάσια ασπρόμαυρη φωτογραφία του David Chambille, ο Linklater αποτυπώνει ευρηματικά την ατμόσφαιρα, αλλά και το πνεύμα των ταινιών του συγκεκριμένου genre. Και το σπουδαιότερο; Θα το απολαύσουν οι γνώστες της θεωρίας του σινεμά, αλλά και οι υπόλοιποι, μετά την προβολή, πιστεύω θα θελήσουν να μάθουν περισσότερα σχετικά. Πρόκειται, άλλωστε, για έργο που παρακινεί τη φιλομάθεια του θεατή.

Ο Godard, έχει στη διάθεσή του μόλις είκοσι ημέρες για γυρίσματα, ελάχιστα χρήματα, και πενιχρά τεχνικά μέσα, προκειμένου να ολοκληρώσει κάτι που μόνο μέσα στο μυαλό του μοιάζει να υπάρχει –κι εκεί ακόμη, κάπως ακαθόριστα. Και το μεγαλύτερο επίτευγμα της ψυχαγωγικότατης δημιουργίας του Linklater, ο οποίος έχει στη διάθεσή του όλα τα σύγχρονα τεχνικά μέσα, είναι η φρεσκάδα, ελαφράδα και η αυθεντικότητα που τη διακρίνουν, σε συνδυασμό με κάτι πολύ ουσιαστικό: το γεγονός ότι αναδεικνύει τη δύναμη της ομάδας. Όχι μόνο διότι από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 και στις αρχές αυτής του ’60 είχαν την τύχη να συνυπάρχουν στο Παρίσι δεκάδες διανοούμενοι, δημιουργώντας έναν απαράμιλλο κύκλο προσωπικοτήτων. Αλλά, κυρίως, διότι υπογραμμίζει ότι το σινεμά –αυτή η τέχνη που συνδυάζει μοναδικά όλες τις άλλες και κάνει κάθε όνειρο να μοιάζει επιτεύξιμο–, ζει και αναπνέει μέσα από την ευρηματικότητα, τη φαντασία, τη συνεργασία, το χιούμορ, το ταλέντο, την εργατικότητα, την έμπνευση, τις καλές προθέσεις και, πάνω απ’ όλα την αγάπη όσων υπάρχουν και δημιουργούν μέσα σε αυτό, αλλά ταυτόχρονα και όλων των θεατών που απολαμβάνουν να χάνονται στη μαγεία της μεγάλης οθόνης.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από το Cinobo, από την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου.

