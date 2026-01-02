Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ένας πατέρας (Tom Waits) πρόκειται να συναντήσει μετά από καιρό τα δυο του παιδιά. Μία μητέρα (Charlotte Rampling) περιμένει τις κόρες της για το καθιερωμένο ετήσιο οικογενειακό τσάι. Δύο δίδυμα αδέλφια (Indya Moore, Luka Sabbat) καλούνται να διαχειριστούν την ξαφνική απώλεια των γονιών τους…

Τρεις σπονδυλωτές ιστορίες, οι οποίες διαδραματίζονται σε διαφορετικά μέρη του κόσμου, με επίκεντρο τις σχέσεις γονιών-παιδιών συνθέτουν τη νέα δημιουργία του Jim Jarmusch “Father Mother Sister Brother”, η οποία τιμήθηκε με τον Χρυσό Λέοντα Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ Βενετίας 2025. Επιλέγοντας έναν χαρακτηριστικά αργόσυρτο ρυθμό και με εφόδια τα άψογα σκηνοθετικά του καδραρίσματα και την αυτοσαρκαστική αίσθηση του χιούμορ, ο εναλλακτικός δημιουργός μάς παραδίδει μια μάλλον ποιητική ταινία, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί διεισδυτικό ψυχογράφημα οικογενειακών σχέσεων. Στο σύμπαν του Jarmusch, οι γονείς είναι απόντες –κυριολεκτικά ή και μεταφορικά–, τα παιδιά λαχταρούν την αποδοχή τους ή προσπαθούν μάταια να διαφοροποιηθούν από αυτoύς, σχεδόν οι πάντες ψεύδονται, πρωτίστως στον εαυτό τους, και, ακριβώς γι’ αυτό, είναι άνθρωποι ανήμποροι να δημιουργήσουν αληθινές, ουσιαστικές σχέσεις.

Οι τρεις ιστορίες συνδέονται μεταξύ τους με ευφυέστατες, αδιόρατες σεναριακές «ραφές», ενώ όλοι οι ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων οι Cate Blanchett, Vicky Krieps και Adam Driver, είναι θαυμάσιοι. Ο γλυκόπικρος κόσμος του δημιουργού μάλλον θα ταίριαζε καλύτερα σε μια χειμωνιάτικη περίοδο πιο μακριά από τις μέρες των Χριστουγέννων. Ίσως, πάλι, αυτές οι ημέρες της θαλπωρής και της οικογενειακής επανένωσης να κάνουν ακόμη πιο έντονη και «κοφτερή» την πικρά ρεαλιστική πλευρά των ιστοριών του. Μην περιμένετε, ωστόσο, κάθαρση. Αυτή θα απαιτούσε συνειδητότητα –και οι ήρωές του κάθε άλλο παρά θέλουν να έρθουν αντιμέτωποι μαζί της.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από το Cinobo, από την Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου.

