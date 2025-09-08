Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Κάπου στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, ο κόσμος βιώνει συνεχείς καταστροφές και βρίσκεται κοντά στη συντέλεια. Εκείνη την κρίσιμη ώρα, το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας παραδόξως επικεντρώνεται σε έναν άνδρα, τον Chuck (Tom Hiddleston)…

Ο Mike Flanagan σκηνοθετεί και γράφει το σενάριο για το «Η Ζωή του Τσακ» (“The Life of Chuck”). Με την ιστορία να βασίζεται σε διήγημα του Stephen King, το μεταφυσικό στοιχείο είναι εξ αρχής έντονο και δεδομένο, ενώ παρακολουθούμε τα γεγονότα αντίστροφα, από το τέλος προς την αρχή τους. Η σκηνοθεσία υπογραμμίζει με λεπτό και εύστοχο τρόπο τις συνδέσεις ανάμεσα στις τρεις πράξεις της ιστορίας, ενώ η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται από γλυκόπικρα συναισθήματα και την αίσθηση ενός καλά κρυμμένου μυστικού, το οποίο βρίσκεται κυριολεκτικά κλειδωμένο σε ένα παράξενο δωμάτιο βικτωριανού σπιτιού.

Με επίκεντρο τη ζωή ενός μόνο απλού, καθημερινού ανθρώπου, το φιλμ θέτει ουσιαστικά ερωτήματα για το πέρασμα του χρόνου, την ανθρώπινη ύπαρξη και το πώς επιλέγουμε να ζούμε. Η ζωή, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της είναι δώρο, και αυτό ο Chuck, ο οποίος έχει βιώσει από παιδί την πιο σκληρή της όψη, μαθαίνει να το εκτιμά. Κι αυτό ακριβώς είναι το βασικότερο μήνυμα της ταινίας: ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός, εξίσου σημαντικός και ζει μονάχα μια φορά. Ας ζήσουμε, λοιπόν, όπως επιθυμούμε και ας χαρούμε τη διαδρομή σαν μικρά παιδιά που απολαμβάνουν με την καρδιά τους έναν αυθόρμητο χορό.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από το Cinobo και την Faliro House, από την Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου.

