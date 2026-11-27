Η συναυλία των Nouvelle Vague στην Αθήνα αποκτά μια ιδιαίτερη προσθήκη: Το γαλλικό συγκρότημα θα υποδεχθεί στη σκηνή του Fuzz τον Blaine L. Reininger, ιδρυτικό μέλος των Tuxedomoon, για μια κοινή ερμηνεία του «In a Manner of Speaking». Μια συνάντηση που συνδέει διαφορετικές εποχές της εναλλακτικής μουσικής μέσα από την πολυκύμαντη διαδρομή ενός και μόνο τραγουδιού.

Η αρχή έγινε το 1985, όταν το «In a Manner of Speaking», σύνθεση του Winston Tong, συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ Holy Wars των Tuxedomoon. Ο υποβλητικός χαρακτήρας του και η εύθραυστη μελωδία του το οδήγησαν πολύ πέρα από το κοινό του συγκροτήματος. Ο Reininger, μία από τις μορφές που καθόρισαν την ταυτότητα των Tuxedomoon από τα πρώτα τους χρόνια, έρχεται τώρα να συναντήσει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες μεταγενέστερες εκδοχές του.

Το 1989, ο Martin L. Gore των Depeche Mode το επέλεξε για το προσωπικό του EP Counterfeit. Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το 2004, οι Nouvelle Vague το μεταμόρφωσαν με τη δική τους αισθητική, μεταφέροντας τη μελαγχολία του σε ένα διαφορετικό, διακριτικά bossa nova μουσικό περιβάλλον. Η διασκευή έγινε ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια τους και σύστησε τη σύνθεση σε ακόμη περισσότερους ακροατές.

Αυτές οι διαδρομές συναντιούνται τώρα στη σκηνή. Η κοινή εμφάνιση αποκτά επιπλέον ενδιαφέρον καθώς οι Nouvelle Vague παρουσιάζουν το A Date with Depeche Mode, τη νέα τους δισκογραφική ματιά στο ρεπερτόριο του βρετανικού συγκροτήματος. Το «In a Manner of Speaking», έχοντας περάσει από τον κόσμο των Tuxedomoon στον Martin Gore και κατόπιν στους Nouvelle Vague, αποτελεί μια φυσική γέφυρα ανάμεσα στα τρία μουσικά σύμπαντα.

Το MusicCorner είχε ήδη ανακοινώσει τη συναυλία των Nouvelle Vague στο Fuzz Club, η οποία περιλαμβάνει τραγούδια από το νέο τους αφιέρωμα στους Depeche Mode αλλά και τις γνωστές διασκευές της πορείας τους. Η ανακοίνωση της συμμετοχής του Blaine L. Reininger προσθέτει πλέον μια μοναδική σκηνική σύμπραξη στη βραδιά.

Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2026

Fuzz Live Music Club

Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3450817

Εισιτήρια

Προπώληση: 30€

Ταμείο: 33€

Προπώληση: more.com Τηλεφωνικά στο 211 7700000 και στα συνεργαζόμενα σημεία προπώλησης.