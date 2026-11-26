Γράφει ο Γιώργος Γκολφινόπουλος

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Jamie Miller κυκλοφορούσε ένα τραγούδι ελπίζοντας να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Τρεις μήνες αργότερα, το «Babydoll» έχει κατακτήσει τα βρετανικά charts, έχει γίνει παγκόσμια χορευτική μόδα και αποκτά επιτέλους επίσημο video clip. Με μια συμμετοχή που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί ο Ουαλός τραγουδιστής όταν ξεκινούσε: εκείνη του Elton John!

Το βίντεο παρουσιάστηκε στις 25 Νοεμβρίου 2026, σε σκηνοθεσία του Jason Lester, αντλώντας έμπνευση από τα κλασικά χολιγουντιανά μιούζικαλ. Χορός, έντονη κινησιολογία, μια παιχνιδιάρικη σκηνική ατμόσφαιρα και μια ιστορία φλερτ αποτελούν τον οπτικό κόσμο του τραγουδιού.

Στο πλευρό του Jamie Miller εμφανίζεται ο Antonio Cipriano, ηθοποιός και τραγουδιστής γνωστός από τη σειρά «Off Campus», ενώ ο Elton John πραγματοποιεί μια ξεχωριστή εμφάνιση στο βίντεο, χωρίς να συμμετέχει στη μουσική ηχογράφηση.

Η συνεργασία του Miller με τον Cipriano έχει τη δική της ιστορία. Οι δυο τους είχαν αρχικά συναντηθεί μέσα από τη χορευτική μόδα που δημιουργήθηκε γύρω από το «Babydoll». Η ανταπόκριση του κοινού ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τον περασμένο Σεπτέμβριο η διαδικτυακή τους συνάντηση εξελίχθηκε σε πραγματική μουσική συνεργασία, με τον Cipriano να συμμετέχει σε μια νέα εκδοχή του τραγουδιού. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από μερικές απλές χορευτικές κινήσεις!

Το «Babydoll» κυκλοφόρησε αρχικά στις 7 Αυγούστου 2026, συνδυάζοντας τη σύγχρονη pop με στοιχεία της παλιότερης soul και του R&B. Ο Miller, που μεγάλωσε ακούγοντας Motown και κλασικές ηχογραφήσεις από τη συλλογή του πατέρα του, επιδίωξε έναν πιο φωτεινό και ρυθμικό ήχο σε σχέση με τις συναισθηματικές μπαλάντες που χαρακτήριζαν τις προηγούμενες κυκλοφορίες του.

Το τραγούδι μιλά για εκείνη την ερωτική έλξη που σε κάνει να παραμερίζεις κάθε προειδοποιητικό σημάδι. Ο αφηγητής γνωρίζει ότι ο άνθρωπος απέναντί του μπορεί να του ραγίσει την καρδιά, αλλά είναι διατεθειμένος να πάρει το ρίσκο. Μια σχεδόν παράλογη απόφαση, ντυμένη όμως με έναν ρυθμό που περισσότερο σε προκαλεί να χορέψεις παρά να προβληματιστείς.

Η επιτυχία άρχισε να παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο Miller δημοσίευσε βίντεο στα οποία χόρευε το τραγούδι. Σύντομα, το χαρακτηριστικό χορευτικό μετατράπηκε σε διαδικτυακή τάση, με τη συμμετοχή γνωστών προσώπων όπως η Jennifer Love Hewitt, η Meghan Trainor, η Lucy Hale και η Julianne Hough.

Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η επιτυχία πέρασε και στα charts.

Το «Babydoll» έφτασε στο Νο1 της επίσημης βρετανικής κατάταξης singles, κάνοντας τον Jamie Miller τον πρώτο άνδρα σόλο καλλιτέχνη από την Ουαλία που κατακτά την κορυφή μετά τον Shakin’ Stevens, το 1985. Μέχρι την κυκλοφορία του νέου βίντεο είχε συμπληρώσει πέντε εβδομάδες στην πρώτη θέση.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Universal Music στις 20 Νοεμβρίου, το τραγούδι είχε ήδη ξεπεράσει τα 182 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, ενώ είχε φτάσει και στο Top 40 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Για τον 29χρονο τραγουδοποιό από το Κάρντιφ, η επιτυχία αυτή ήρθε ύστερα από μια μακρά προσπάθεια. Το 2017 είχε κατακτήσει την τρίτη θέση στο βρετανικό «The Voice», ενώ το «Here’s Your Perfect» του 2021 τού είχε προσφέρει την πρώτη μεγάλη διεθνή αναγνωρισιμότητα. Ακολούθησαν δύο EP και, το 2024, το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ, «Long Way Home».

Όσο για τον Elton John; Η εμφάνισή του στο «Babydoll» αποτελεί μια ακόμη αναγνώριση για έναν νέο καλλιτέχνη που, πριν από λίγους μήνες, προσπαθούσε να βρει τον δρόμο του στη μουσική. Και τελικά τον βρήκε εκεί που ίσως δεν το περίμενε: σε ένα τραγούδι για έναν επικίνδυνο έρωτα, που έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να σηκωθούν και να χορέψουν…!