Στις 6 Σεπτεμβρίου 1997, το Westminster Abbey γέμιζε για την κηδεία της πριγκίπισσας Diana. Έξω, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν κατακλύσει το Λονδίνο και μπροστά στις τηλεοράσεις παρακολουθούσε κοινό δισεκατομμυρίων.

Κάποια στιγμή, ο Elton John κάθισε μόνος στο πιάνο. Η μελωδία ήταν ήδη γνωστή. Οι στίχοι όμως όχι.

Το «Candle in the Wind», ένα τραγούδι που είχε γραφτεί σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα νωρίτερα για τη Marilyn Monroe, είχε αποκτήσει μέσα σε λίγες ημέρες νέα λόγια. Εκείνη η ερμηνεία θα γινόταν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μουσικές στιγμές των ’90s και ταυτόχρονα η πρώτη και τελευταία φορά που ο Elton John θα τραγουδούσε ζωντανά αυτή την εκδοχή.

Από τη Marilyn Monroe στην Diana

Το αρχικό «Candle in the Wind» γράφτηκε από τον Elton John και τον Bernie Taupin το 1973 και συμπεριλήφθηκε στο Goodbye Yellow Brick Road.

Οι στίχοι του Taupin αναφέρονταν στη Marilyn Monroe -την οποία αποκαλούσαν με το πραγματικό της όνομα, Norma Jean– όχι τόσο ως βιογραφικό πορτρέτο, αλλά ως σύμβολο ενός ανθρώπου που έγινε παγκόσμιο είδωλο και χάθηκε πολύ νέος. Ο ίδιος ο Taupin έχει εξηγήσει ότι το τραγούδι θα μπορούσε να αφορά και άλλες μορφές της pop κουλτούρας που έφυγαν πρόωρα.

Είκοσι τέσσερα χρόνια αργότερα, η ίδια μελωδία επρόκειτο να συνδεθεί με μια άλλη γυναίκα της οποίας η ζωή είχε εξελιχθεί σε παγκόσμιο δημόσιο θέαμα.

Την Diana.

Η σχέση του Elton John με την Diana

Ο Elton John και η Diana είχαν γνωριστεί το 1981, σε πάρτι για τα 21α γενέθλια του πρίγκιπα Andrew στο Windsor Castle, και ανέπτυξαν στενή φιλία.

Η σχέση τους πέρασε και μια περίοδο έντασης, αλλά οι δυο τους συμφιλιώθηκαν τον Ιούλιο του 1997, στην κηδεία του σχεδιαστή Gianni Versace. Ήταν η τελευταία φορά που συναντήθηκαν.

Η πριγκίπισσα Diana με τον Elton John στην κηδεία του Gianni Versace, στο Μιλάνο, στις 22 Ιουλίου 1997.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 31 Αυγούστου, η Diana σκοτώθηκε στο Παρίσι. Μέσα στο κλίμα σοκ και δημόσιου πένθους που ακολούθησε, γεννήθηκε η ιδέα να αποκτήσει το «Candle in the Wind» νέους στίχους.

Οι στίχοι που γράφτηκαν μέσα σε μισή ώρα

Ο Bernie Taupin κλήθηκε να μεταφέρει το τραγούδι από τη Marilyn Monroe στην Diana.

Χρόνια αργότερα αποκάλυψε ότι χρειάστηκε περίπου μισή ώρα για να ξαναγράψει τους στίχους. Το περίφημο «Goodbye Norma Jean» έγινε «Goodbye England’s Rose».

Ο στόχος του, όπως έχει εξηγήσει, δεν ήταν να γράψει ένα προσωπικό μήνυμα του Elton προς τη φίλη του. Ήθελε ο Elton να λειτουργεί ως η φωνή μιας ολόκληρης χώρας που αποχαιρετούσε την Diana.

Και όμως, το τραγούδι που τελικά έμεινε άρρηκτα συνδεδεμένο με την κηδεία της παραλίγο να μην ακουστεί καθόλου εκείνη την ημέρα.

Αρχικά επρόκειτο να τραγουδήσει το «Your Song»

Έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν πολλά χρόνια αργότερα αποκάλυψαν ότι στα αρχικά σχέδια για την τελετή ο Elton John επρόκειτο να ερμηνεύσει το «Your Song».

Υπήρχαν μάλιστα επιφυλάξεις από το Παλάτι για τους νέους στίχους του «Candle in the Wind», καθώς θεωρούνταν ενδεχομένως υπερβολικά συναισθηματικοί.

Ο κοσμήτορας του Westminster Abbey, Wesley Carr, επέμεινε όμως ότι η τελετή χρειαζόταν κάτι σύγχρονο και απρόσμενο, κάτι που να εκφράζει πραγματικά το κλίμα που επικρατούσε στη χώρα. Σε κάποια φάση είχε προβλεφθεί ακόμη και εναλλακτικό σχέδιο: αν δεν εγκρινόταν η ερμηνεία του Elton, ένας νεαρός σαξοφωνίστας θα έπαιζε το κομμάτι ορχηστρικά.

Τελικά δόθηκε το πράσινο φως.

Η μοναδική ζωντανή εκτέλεση

Μπροστά στην οικογένεια της Diana, στους δύο γιους της και σε ένα τεράστιο παγκόσμιο τηλεοπτικό κοινό, ο Elton John ερμήνευσε τη νέα εκδοχή μόνος στο πιάνο.

Και δεν την ξανατραγούδησε ποτέ ζωντανά.

Το «Candle in the Wind 1997» παρέμεινε συνδεδεμένο αποκλειστικά με εκείνη τη στιγμή στο Westminster Abbey. Όταν ο Elton επέστρεψε τα επόμενα χρόνια στο «Candle in the Wind», τραγουδούσε τους αρχικούς στίχους για τη Marilyn Monroe, όχι την εκδοχή της Diana.

Από την κηδεία στο στούντιο

Μετά την τελετή, ο Elton πήγε στο στούντιο για να ηχογραφήσει την εκδοχή που είχε μόλις παρουσιάσει.

Παραγωγός ήταν ο George Martin, ο άνθρωπος που είχε συνδέσει το όνομά του όσο λίγοι με τους Beatles. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στις 13 Σεπτεμβρίου 1997, ως διπλό A-side μαζί με το «Something About the Way You Look Tonight», με τα έσοδα να κατευθύνονται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς που συνδέονταν με την Diana.

Αυτό που ακολούθησε ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη.

Το single πούλησε πάνω από 33 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως (!) και εξελίχθηκε στο εμπορικότερο single από την καθιέρωση των επίσημων charts. Μόνο στη Βρετανία, τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα μέσα σε επτά ημέρες!

Η επιτυχία που ο ίδιος ο Elton δυσκολεύτηκε να καταλάβει

Για τον Elton John, όμως, η τεράστια επιτυχία του τραγουδιού δεν ήταν κάτι που μπορούσε να χαρεί εύκολα.

Χρόνια αργότερα έγραψε στην αυτοβιογραφία του ότι δυσκολευόταν να καταλάβει γιατί ο κόσμος ήθελε να ακούει ξανά και ξανά ένα τραγούδι τόσο στενά συνδεδεμένο με τον θάνατο της φίλης του. Θεωρούσε την τεράστια εμπορική του ζωή σχεδόν νοσηρή και πίστευε ότι πιθανότατα ούτε η ίδια η Diana θα ήθελε να συμβεί κάτι τέτοιο.

Ίσως γι’ αυτό η απόφαση να μην ξανατραγουδήσει ποτέ δημόσια τη συγκεκριμένη εκδοχή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Το «Candle in the Wind 1997» έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα singles στην ιστορία της μουσικής, αλλά για τον άνθρωπο που το ερμήνευσε παρέμεινε πάνω απ’ όλα αυτό που ήταν εξαρχής: ένας αποχαιρετισμός…