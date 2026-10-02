Οι Take That αποκάλυψαν την ημερομηνία κυκλοφορίας του νέου τους άλμπουμ: το «Dreamers» αναμένεται στις 20 Νοεμβρίου 2026. Μαζί με την ανακοίνωση έδωσαν στη δημοσιότητα το ομότιτλο τραγούδι, το τέταρτο που μπορούμε να ακούσουμε από τον επερχόμενο δίσκο.

Ένα ακόμη κομμάτι από το «Dreamers»

Το νέο τραγούδι κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου και συνοδεύεται από επίσημο visualiser. Είχαν προηγηθεί τα «You’re A Superstar», «Sweet July» και «Feel My Love», η συνεργασία του συγκροτήματος με τον Michael Patrick Kelly, για την οποία είχαμε γράψει πρόσφατα.

Η κυκλοφορία της ομότιτλης σύνθεσης δίνει πλέον και συγκεκριμένη ημερομηνία σε έναν δίσκο που οι Take That είχαν ήδη προαναγγείλει. Για τους Gary Barlow, Howard Donald και Mark Owen θα είναι το δέκατο στούντιο άλμπουμ τους και το επόμενο μετά το «This Life» του 2023.

Τι περιλαμβάνει ο νέος δίσκος

Η βασική έκδοση του «Dreamers» περιλαμβάνει δώδεκα τραγούδια. Ανοίγει με το «Wonderkids» και ολοκληρώνεται με το «Masterpiece», το οποίο συνυπογράφει ο Tom Odell. Ανάμεσα στα υπόλοιπα κομμάτια βρίσκονται τα «Best Heartbreak», «Higher», «Who Do You Think You Are» και «Change of Season», δίπλα στα τέσσερα τραγούδια που έχουν ήδη παρουσιαστεί.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της δισκογραφικής εταιρείας, το άλμπουμ αντλεί στοιχεία από την κλασική pop, τη disco και τη house, διατηρώντας στο κέντρο τις φωνητικές αρμονίες του συγκροτήματος. Οι ίδιοι οι Take That λένε ότι ξεκίνησαν να δουλεύουν τον δίσκο χωρίς την πρόθεση να κάνουν έναν απολογισμό της κοινής τους πορείας. Στην πορεία, όμως, ένιωσαν πως τα νέα τραγούδια συγκεντρώνουν όσα έχουν μάθει όλα αυτά τα χρόνια ως συγκρότημα. Η σκέψη αυτή συνδέει το «Dreamers» με την ιστορία τους, χωρίς να το παρουσιάζει ως μια απλή επιστροφή στο παρελθόν.