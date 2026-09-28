Η «Ιδέα της Χρονιάς», η πολυβραβευμένη κωμωδία του Sébastien Castro, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ανεβαίνει στο Θέατρο Βρετάνια, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Στη σκηνή συναντώνται οι Άκης Σακελλαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και Ναταλία Δραγούμη, σε μια φάρσα που χτίζεται πάνω σε σωσίες, ζήλια, παρεξηγήσεις και ένα σχέδιο που ξεφεύγει γρήγορα από κάθε έλεγχο.

Μια «έξυπνη» λύση που οδηγεί στο απόλυτο χάος

Ο Βικτόρ είναι πεπεισμένος ότι η σύντροφός του, Στεφανί, έχει γοητευτεί από τον μεσίτη που γνώρισαν όταν επισκέφθηκαν ένα διαμέρισμα. Η ζήλια αρχίζει να τον τρώει, ώσπου η τύχη τού φέρνει μπροστά του έναν άντρα που μοιάζει εκπληκτικά με τον υποτιθέμενο αντίζηλό του.

Τότε γεννιέται η «ιδέα της χρονιάς»: να προσλάβει τον Τομά, έναν καλοπροαίρετο ερασιτέχνη ηθοποιό, και να τον πείσει να υποδυθεί τον μεσίτη ως έναν εντελώς αντιπαθητικό άνθρωπο, ώστε η Στεφανί να χάσει κάθε ενδιαφέρον γι’ αυτόν. Μόνο που η θεωρητικά απλή απάτη μπλέκεται όταν εμφανίζεται ο πραγματικός μεσίτης — και τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα όταν στην εξίσωση μπαίνει και ένας δίδυμος αδελφός.

Από εκεί και πέρα, οι σωσίες πολλαπλασιάζονται, οι ταυτότητες μπερδεύονται και κάθε προσπάθεια να διορθωθεί η κατάσταση δημιουργεί ένα ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Το έργο πατά στην παράδοση του γαλλικού vaudeville, με γρήγορες εισόδους και εξόδους, παρεξηγήσεις και έναν μηχανισμό κωμωδίας που απαιτεί απόλυτο συγχρονισμό.

Από τη Γαλλία στην Αθήνα

Το έργο γνώρισε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία και τιμήθηκε με δύο βραβεία Molière, ανάμεσά τους εκείνο της καλύτερης κωμωδίας. Έκτοτε έχει παρουσιαστεί και εκτός Γαλλίας, ενώ τώρα κάνει την πρώτη του ελληνική εμφάνιση.

Την ελληνική μετάφραση υπογράφει ο Αντώνης Γαλέος, τη μουσική ο Μίνως Μάτσας, τα σκηνικά η Αθανασία Σμαραγδή, τα κοστούμια η Χριστίνα Ευσταθίου και τον σχεδιασμό φωτισμών η Στέλλα Κάλτσου.

Συντελεστές:

Συγγραφέας: Sébastien Castro

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή

Κοστούμια: Χριστίνα Ευσταθίου

Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου

Φροντιστήριο – ειδικές κατασκευές: Αλέξανδρος Λόγγος, Βασιλική Τσιλιγκρού

Βοηθός σκηνοθέτη: Άρτεμις Δούρου

Διεύθυνση παραγωγής: Δέσποινα Παπαδοπούλου

Παίζουν: Άκης Σακελλαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη, Ναταλία Δραγούμη

Πρεμιέρα: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις:

Τετάρτη: 19:00

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 18:00 & 21:00

Κυριακή: 19:00

Τιμές εισιτηρίων: 21,50€ – 26,50€. Λαϊκή απογευματινή Σαββάτου στις 18:00: 19,50€.

Θέατρο Βρετάνια

Πανεπιστημίου 7, Αθήνα

Τηλ.: 210 3221579

Προπώληση: Ticketmaster