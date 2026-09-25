Η Παυλίνα Βουλγαράκη, με τη χαρακτηριστική ερμηνευτική της ταυτότητα και μια προσωπική καλλιτεχνική γραφή που συνδυάζει την ευαισθησία με τη σύγχρονη τραγουδοποιία, παρουσιάζει τη νέα της μουσική πρόταση.

Το νέο τραγούδι «Υπόσχεση Από Το Μέλλον», με τη συμμετοχή της Σίλιας Κατραλή (Cilia Katrali), κυκλοφορεί από τη Heaven Music και συναντά δύο ιδιαίτερες γυναικείες παρουσίες σε ένα τραγούδι με ποιητικό λόγο, έντονη συναισθηματική φόρτιση και αίσθηση ελευθερίας.

Οι στίχοι της Παυλίνας Βουλγαράκη κινούνται ανάμεσα στον έρωτα, το ένστικτο και την ανάγκη για μια ζωή χωρίς προκαθορισμένες διαδρομές. Εικόνες φωτιάς, νερού, ωκεανών και ανέμου δημιουργούν ένα ξεχωριστό λυρικό τοπίο, ενώ ο βασικός άξονας του τραγουδιού αποτυπώνεται στην επιθυμία για αυθεντικότητα, φυγή και επαναπροσδιορισμό.

Τη μουσική υπογράφει ο Korvin, ενώ τους στίχους η Παυλίνα Βουλγαράκη, διαμορφώνοντας μαζί ένα σύγχρονο ηχητικό και στιχουργικό περιβάλλον που υπηρετεί τη δυναμική της συνεργασίας με τη Σίλια Κατραλή.

Το νέο τραγούδι «Υπόσχεση Από Το Μέλλον» κυκλοφορεί από τη Heaven Music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες μουσικής και είναι διαθέσιμο για ακρόαση από το κοινό.