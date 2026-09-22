Τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη κυκλοφορία του, το «True Colors» της Cyndi Lauper επιστρέφει σε μια διευρυμένη επετειακή έκδοση, η οποία συνδέει το αρχικό album με ακυκλοφόρητο υλικό και ζωντανές ηχογραφήσεις από την περιοδεία που ακολούθησε.

Το «True Colors (40th Anniversary Expanded Edition)» κυκλοφόρησε ψηφιακά από τη Legacy Recordings, ακριβώς 40 χρόνια μετά την έκδοση του δεύτερου προσωπικού album της Lauper. Η νέα ψηφιακή έκδοση περιλαμβάνει συνολικά 29 ηχογραφήσεις: τα δέκα τραγούδια του αρχικού δίσκου, δύο μέχρι σήμερα ακυκλοφόρητα κομμάτια και 17 ζωντανές εκτελέσεις.

Δύο ηχογραφήσεις από την εποχή του «True Colors»

Το σημαντικότερο νέο υλικό της έκδοσης είναι τα «The River Cried» και «Across the Universe».

Το «The River Cried» γράφτηκε από τους Billy Steinberg και Tom Kelly και προοριζόταν αρχικά για το «True Colors», αλλά τελικά έμεινε εκτός του album το 1986. Η Lauper επέστρεψε στην ηχογράφηση με αφορμή την επέτειο και ολοκλήρωσε το τραγούδι τέσσερις δεκαετίες αργότερα.

«Η 40ή επέτειος του album μού έδωσε την ευκαιρία να επιστρέψω και να ολοκληρώσω το “The River Cried”», ανέφερε η ίδια.

Η δεύτερη ακυκλοφόρητη προσθήκη είναι η ερμηνεία της στο «Across the Universe» των Beatles. Πρόκειται για μια ηχογράφηση που είχε πραγματοποιήσει μαζί με τον παραγωγό Lennie Petze και της οποίας η ολοκληρωμένη, mastered εκδοχή εντοπίστηκε στο αρχειακό υλικό της περιόδου.

Η Cyndi Lauper χαρακτήρισε το επετειακό project ιδιαίτερα σημαντικό για την ίδια, αναφερόμενη στην απώλεια του Lennie Petze και του Billy Steinberg μέσα στο 2026.

Το «True Colors» και οι ζωντανές ηχογραφήσεις από το Παρίσι

Το «True Colors» κυκλοφόρησε αρχικά στις 15 Σεπτεμβρίου 1986 και έφτασε μέχρι το Νο4 του Billboard 200. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ομάδας της Lauper, οι παγκόσμιες πωλήσεις του έχουν ξεπεράσει τα επτά εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει πιστοποιηθεί διπλά πλατινένιο.

Στον δίσκο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Nile Rodgers στο «Change of Heart», ο Adrian Belew στο «What’s Going On», οι Bangles στα δεύτερα φωνητικά του «Change of Heart», ο Billy Joel στο «Maybe He’ll Know» και η Aimee Mann στο «The Faraway Nearby».

Η επετειακή ψηφιακή έκδοση συμπληρώνεται από 17 ζωντανές ηχογραφήσεις. Το υλικό προέρχεται από την εμφάνιση της Cyndi Lauper στο Le Zénith του Παρισιού, στις 12 Μαρτίου 1987, και περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα «Girls Just Want to Have Fun», «Time After Time», «She Bop», «Money Changes Everything» και «True Colors».

Έρχεται και συλλεκτική έκδοση σε βινύλιο

Παράλληλα με την ψηφιακή κυκλοφορία, έχει ανακοινωθεί μια περιορισμένη διπλή έκδοση βινυλίου σε χρωματισμό «rainbow sprinkle», η οποία θα κυκλοφορήσει στις 4 Δεκεμβρίου 2026.

Η έκδοση των δύο LP δεν ακολουθεί αυτούσια την ψηφιακή tracklist. Περιλαμβάνει το αρχικό album, το «The River Cried» και επιλεγμένες ζωντανές εκτελέσεις από το Παρίσι, ενώ αξιοποιεί και ανέκδοτες φωτογραφίες από τη φωτογράφιση που είχε πραγματοποιήσει η Annie Leibovitz για το «True Colors».

Με τη νέα έκδοση, η Cyndi Lauper δεν περιορίζεται σε μια τυπική επανέκδοση καταλόγου. Επιστρέφει στο υλικό του 1986, ολοκληρώνει ένα τραγούδι που είχε μείνει εκτός δίσκου και συγκεντρώνει σε μία κυκλοφορία διαφορετικές πλευρές μιας καθοριστικής περιόδου της πορείας της.