Ο Robbie Williams ενώνει για πρώτη φορά τις δυνάμεις του με την Ουκρανή DJ και παραγωγό Miss Monique στο «Beauty In Us», ένα νέο progressive house single που συνδέει δύο διαφορετικές γενιές και εμπειρίες από τον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής.

Η συνεργασία τους δεν προέκυψε ως μια απλή προσπάθεια να τοποθετηθεί η φωνή ενός διάσημου pop καλλιτέχνη πάνω σε μια club παραγωγή. Οι δύο δημιουργοί βρήκαν κοινό έδαφος στις προσωπικές τους αναμνήσεις από τη νυχτερινή ζωή: ο Robbie Williams στο Stoke-on-Trent της δεκαετίας του ’90 και η Miss Monique στο Κίεβο των επόμενων δεκαετιών.

Από αυτές τις διαφορετικές αφετηρίες γεννήθηκε ένα τραγούδι που επιχειρεί να μεταφέρει τη συναισθηματική πλευρά της πίστας, εκεί όπου η ηλεκτρονική μουσική δεν λειτουργεί μόνο ως διασκέδαση, αλλά και ως χώρος επαφής, φυγής και συλλογικής εμπειρίας.

Από το Tomorrowland στην Ίμπιζα

Το «Beauty In Us» ακούστηκε για πρώτη φορά δημόσια τον Ιούλιο, όταν η Miss Monique το παρουσίασε στο Mainstage του Tomorrowland 2026. Η κορύφωση ήρθε λίγες εβδομάδες αργότερα στην Ίμπιζα, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο [UNVRS], στο πλαίσιο της residency του Carl Cox.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το set, ο Robbie Williams εμφανίστηκε απροειδοποίητα στη σκηνή και ερμήνευσε ζωντανά το τραγούδι μαζί της. Η πρώτη κοινή παρουσίαση των δύο καλλιτεχνών μετατράπηκε σε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες στιγμές της φετινής club σεζόν του νησιού.

Η Miss Monique χτίζει την παραγωγή πάνω σε σταδιακές κορυφώσεις, μελωδικά synthesizers και έναν σταθερό progressive house παλμό. Πάνω σε αυτό το ηλεκτρονικό περιβάλλον, ο Robbie Williams τραγουδά για τον άνθρωπο που πέφτει αλλά σηκώνεται ξανά, που εξακολουθεί να εμπιστεύεται, να συγχωρεί και να πιστεύει ότι έχει απομείνει ακόμη ομορφιά μέσα μας.

Μια απρόσμενη συνάντηση δύο κόσμων

Η Miss Monique συγκαταλέγεται στα πιο αναγνωρίσιμα σύγχρονα ονόματα της melodic και progressive ηλεκτρονικής σκηνής. Με εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ, εκατομμύρια ακροάσεις και το δικό της label Siona Records, έχει δημιουργήσει ένα διεθνές κοινό πολύ πέρα από την Ουκρανία.

Για τον Robbie Williams, το «Beauty In Us» αποτελεί μία διαφορετική έξοδο από το γνώριμο pop και rock περιβάλλον του. Η χαρακτηριστική φωνή του παραμένει στο κέντρο, αλλά εντάσσεται σε μια παραγωγή σχεδιασμένη για μεγάλα φεστιβάλ και clubs.

Το αποτέλεσμα δεν ακούγεται σαν δύο ξεχωριστοί κόσμοι που απλώς τοποθετήθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλον. Η μελωδική προσέγγιση της Miss Monique αφήνει αρκετό χώρο στη φωνή και στο μήνυμα του Williams, πριν το τραγούδι αναπτυχθεί σε μια από τις χαρακτηριστικές, ατμοσφαιρικές κορυφώσεις της.

Το «Beauty In Us» κυκλοφορεί από την Cr2 Records ως αυτόνομο single.