Η Μαρίνα Σπανού επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη για μια συναυλία στην αγαπημένη σκηνή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το καλοκαίρι. Με τραγούδια που μιλούν για όσα ζήσαμε, όσα θυμόμαστε και όσα θα θέλαμε να κρατήσουμε λίγο ακόμη, η Μαρίνα Σπανού αφού έχει ταξιδέψει αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, μεταφέροντας στη σκηνή τις ιστορίες, τη νοσταλγία και τη δροσιά που χαρακτηρίζουν τη μουσική της.

«θυμάσαι;

ήταν αρχές καλοκαιριού και ο κόσμος ήταν δικός μας

κλείσαμε τα μάτια σφιχτά και τραγουδήσαμε τους στίχους που μας πόνεσαν περισσότερο

πιστέψαμε πως αν χορέψουμε αρκετά δυνατά θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μια μικρή αιωνιότητα

μια τελευταία εφηβεία,

ένα αγαπημένο μπαρ,

η πιο γλυκιά μας αυλή,

το πιο ξεθωριασμένο παγκάκι,

ένας Αύγουστος από δυόσμο,

ένα μέτρο που δεν πρόλαβες,

ένα σινεμά που δεν είδες,

ένα ταξίδι που δεν τελειώνει,

θα είναι όλα εκεί

όσα έχω κρατήσει

και θα σε περιμένω

να ζήσουμε ένα μαζί ξανά

όπως τότε

θυμάσαι;»

Μ.

Κωστής Βήχος | Μπάσο, Ενορχηστρώσεις

Διονύσης Μόρφης | Κιθάρα

Αποστόλης Μπουρνιάς | Κρουστά, Τύμπανα

Γιώργος Κουρέλης | Πλήκτρα

Ηλίας Καρούμπαλης | Ηχοληψία

Αγαπητός Καταξάκης | Ηχοληψία

Μαρία Βενετάκη | Φωτισμοί

Marco Arguello | Φωτογραφία Αφίσας

Άρτεμις Βαλυράκη | Σχεδιασμός Αφίσας

Χρήστος Σπανός | Καλλιτεχνική Επιμέλεια

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2026

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30

Έναρξη: 21:00

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών

Κολοκοτρώνη 21, Σταυρούπολη

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 17€

Προπώληση εισιτηρίων: more.com

τηλεφωνικά: 211 7700000