Το δημοφιλές μιούζικαλ «Οικογένεια Άνταμς» επιστρέφει στο Θέατρο Βέμπο για δεύτερη χρονιά, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Το έργο των Marshall Brickman και Rick Elice, με μουσική και στίχους του Andrew Lippa, παρουσιάζεται στην ελληνική του εκδοχή με απόδοση κειμένου και στίχων και σκηνοθεσία της Θέμιδος Μαρσέλλου.

Στη φετινή διανομή συναντάμε τον Νίκο Μουτσινά στον ρόλο του Gomez Addams, τη Μαρία Σολωμού ως Morticia Addams, την Παρθένα Χοροζίδου ως Alice Beineke, τον Σταύρο Νικολαΐδη ως Mal Beineke, τον Βαγγέλη Κακουριώτη ως Lucas Beineke και την Αλεξάνδρα Σιετή στον ρόλο της Wednesday. Στον θίασο συμμετέχουν ακόμη ο Βασίλης Αξιώτης ως Uncle Fester και ο Γιώργος Γιαννίμπας ως Lurch.

Η ιστορία της Οικογένειας Άνταμς ξεκίνησε ως κόμικ το 1938, πέρασε στην τηλεόραση τη δεκαετία του ’60 και αργότερα στον κινηματογράφο, ενώ το 2009 μεταφέρθηκε και σε μιούζικαλ, πριν φτάσει στο Broadway το 2010. Στην Ελλάδα το έργο είχε παρουσιαστεί ξανά στο Θέατρο Βέμπο τις σεζόν 2016 και 2017, ενώ η φετινή επιστροφή του ακολουθεί την επιτυχημένη πορεία της προηγούμενης θεατρικής περιόδου.

Η υπόθεση:

Η Wednesday δεν είναι πια παιδί. Έχει μεγαλώσει και έχει ερωτευτεί ένα απολύτως «φυσιολογικό» αγόρι. Οι δυο τους αποφασίζουν να οργανώσουν κρυφά ένα δείπνο στο σπίτι των Addams, ώστε να γνωριστούν οι γονείς τους.

Η συνάντηση των δύο οικογενειών, όμως, κάθε άλλο παρά ομαλά εξελίσσεται. Όσα θεωρούνται φυσιολογικά και παράξενα μπερδεύονται, οι ισορροπίες ανατρέπονται και η βραδιά εξελίσσεται σε μια αλυσίδα απρόβλεπτων καταστάσεων.

Πρωταγωνιστούν: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολωμού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαΐδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Αλεξάνδρα Σιετή, Βασίλης Αξιώτης, Γιώργος Γιαννίμπας, Θέμις Μαρσέλλου, Θεοδόσης Κοντόπουλος, Αλέξης Μετσμάχερ και ensemble ηθοποιών και χορευτών.

Συντελεστές:

Κείμενο: Marshall Brickman & Rick Elice

Μουσική – στίχοι: Andrew Lippa

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική διεύθυνση: Νικόλας Γουάστωρ

Φωνητική διδασκαλία: Βασίλης Αλεβίζος

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Σκηνικά: Μαίρη Τσαγκάρη

Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Φωτισμοί: Περικλής Μαθιέλλης

Video Designer: Κάρολος Πορφύρης

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Βασιλάτου

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

Πρεμιέρα: Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2026

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Παρασκευή: 21:00

Σάββατο: 17:15 & 21:00

Κυριακή: 17:00 & 20:00

Διάρκεια: 160 λεπτά, με διάλειμμα

Θέατρο Βέμπο

Καρόλου 18, Αθήνα

Τηλ.: 210 5229519

Τιμές εισιτηρίων: από 15€

Προπώληση: more.com