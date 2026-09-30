Το εμβληματικό μιούζικαλ «Το Μαγαζάκι του Τρόμου» των Howard Ashman και Alan Menken έρχεται στο ανακαινισμένο Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης, σε απόδοση κειμένου και στίχων και σκηνοθεσία της Θέμιδας Μαρσέλλου. Η νέα παραγωγή συνδυάζει ζωντανή ορχήστρα επί σκηνής, χιούμορ, σκοτεινή ατμόσφαιρα και τη χαρακτηριστική ροκ ενέργεια του έργου.

Κάθε όνειρο έχει ένα τίμημα

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Σύμορ Κρέλμπορν, ένας ντροπαλός ανθοπώλης που ζει και εργάζεται στη φτωχική συνοικία Skid Row της Νέας Υόρκης. Όταν ανακαλύπτει ένα παράξενο φυτό και το ονομάζει «Ώντρευ Β», προς τιμήν της κοπέλας που αγαπά, η ζωή του αρχίζει να αλλάζει με τρόπο που δεν θα μπορούσε να φανταστεί.

Το φυτό φέρνει φήμη, χρήματα και επιτυχία, όμως οι απαιτήσεις του γίνονται όλο και πιο σκοτεινές. Ο έρωτας, η φιλοδοξία και η ανάγκη για αποδοχή μπλέκονται με την απληστία και τους ηθικούς συμβιβασμούς, καθώς κάθε επιλογή αποδεικνύεται ότι έχει το δικό της τίμημα.

Ανάμεσα στην κωμωδία, το θρίλερ και τη σάτιρα

Το «Little Shop of Horrors» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά Off-Broadway το 1982 και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο δημοφιλή μιούζικαλ των τελευταίων δεκαετιών. Το έργο συνδυάζει μουσική κωμωδία, στοιχεία θρίλερ και κοινωνική σάτιρα, ενώ πίσω από τις ανατρεπτικές καταστάσεις του μιλά για την ανάγκη για αγάπη και αποδοχή, τον πειρασμό της εύκολης επιτυχίας και το κόστος των επιλογών.

Στην ιστορία σημαντικό ρόλο έχει και το γυναικείο τρίο Crystal, Ronnette και Chiffon, που λειτουργεί ως ένας ιδιότυπος χορός, συνδέοντας τη δράση με τη μουσική, σχολιάζοντας και προαναγγέλλοντας όσα συμβαίνουν.

Από την πρώτη του παρουσίαση, το έργο απέσπασε σημαντικές διακρίσεις, ανάμεσά τους Drama Desk Award, New York Drama Critics’ Circle Award και Outer Critics Circle Award, ενώ ακολούθησαν αναβιώσεις και νέες παραγωγές σε πολλές χώρες.

Οι πρωταγωνιστές

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Θανάσης Τσαλταμπάσης, DEMY, Ίαν Στρατής, Στράτος Λύκος, Κατερίνα Σούσουλα, Ιουλίτα Μωσαϊδου, Ντόρα Γκέγκα, Ορέστης Στύλος, Άννα Πασπάτη και Αντώνης Λουδάρος. Στη σκηνή συμμετέχει ζωντανή ορχήστρα.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο – στίχοι: Howard Ashman

Μουσική: Alan Menken

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική διεύθυνση – Διδασκαλία ορχήστρας: Νικόλας Γουάστωρ

Φωνητική διδασκαλία – Μουσική διεύθυνση: Βασίλης Αλεβίζος

Χορογραφία: Άννα Αθανασιάδη

Σκηνικά: Πάρις Μέξης

Σχεδιασμός – κατασκευή φυτών: Αλέξανδρος Λόγγος

Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Σχεδιασμός φωτισμών: Περικλής Μαθιέλλης

Σχεδιασμός ήχου: Χρήστος Λαμπρόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Θοδωρής Γιαννόπουλος

Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος

Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης

Κυψέλης 54, Κυψέλη

Έναρξη παραστάσεων: Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026

Κάθε Τετάρτη (19.30), Πέμπτη (21.00), Παρασκευή (21.00), Σάββατο (18.00 & 21.00) και Κυριακή (19.30)

Εισιτήρια: Από 20€

Προπώληση: more.com