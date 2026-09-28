Η Άρτεμις Ματαφιά παρουσιάζει στη Σκηνή Brecht τη μουσική παράσταση «Μεγάλες Κυρίες Τραγουδούν», ένα ταξίδι στις ζωές και στα τραγούδια γυναικών που άφησαν έντονο αποτύπωμα στην ελληνική και διεθνή μουσική.

Περισσότερες από είκοσι εμβληματικές ερμηνεύτριες «συναντιούνται» επί σκηνής μέσα από προσωπικές ιστορίες, μικρές εξομολογήσεις και τραγούδια που συνδέθηκαν με την καλλιτεχνική τους διαδρομή. Η Άρτεμις Ματαφιά δεν περιορίζεται στην ερμηνεία: αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο, περνά από τη μία προσωπικότητα στην άλλη και επιχειρεί να φωτίσει τις γυναίκες πίσω από τις μεγάλες φωνές.

Έρωτες, δυσκολίες, διεκδικήσεις, πληγές και στιγμές δύναμης μπαίνουν δίπλα στα τραγούδια, σε μια παράσταση όπου μουσική και αφήγηση λειτουργούν μαζί. Η ιδέα, τα κείμενα και η επιμέλεια του μουσικού προγράμματος ανήκουν στην ίδια την Άρτεμις Ματαφιά, ενώ στο πιάνο βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Παγιάτης.

Όπως σημειώνει η ίδια, αφετηρία της παράστασης είναι η ανάγκη να ακουστούν ξανά μικρές ιστορίες και προσωπικά μυστικά γυναικών του τραγουδιού, σε μια εποχή όπου το ζήτημα του σεβασμού και της ισονομίας παραμένει ανοιχτό.

Ιδέα, κείμενα και επιμέλεια μουσικού προγράμματος: Άρτεμις Ματαφιά

Πιάνο: Κωνσταντίνος Παγιάτης

Παραστάσεις

Από 17 Οκτωβρίου έως 6 Δεκεμβρίου

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 18:30

Διάρκεια: 90 λεπτά

Σκηνή Brecht

3ης Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα

Εισιτήρια: Γενική είσοδος 18€ – Early Bird 15€

Προπώληση: more.com