Πιστή στο ραντεβού της με την Άνοιξη, η Άρτεμις Ματαφιά καλωσορίζει και φέτος τη νέα εποχή με την παράσταση «Μεγάλης Άνοιξης Αγάπη», ένα μουσικοποιητικό ταξίδι ξεχωριστής ευαισθησίας και αισιοδοξίας.

Μετά τις sold out «Μεγάλες κυρίες τραγουδούν…», η χαρισματική τραγουδίστρια και ηθοποιός επιστρέφει στο Μουσικό Βαγόνι Orient Express και, μόνο για τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, ανθολογεί ποιήματα και τραγούδια με ανοιξιάτικη διάθεση.

Σπουδαίοι συνθέτες και αγαπημένοι Έλληνες και ξένοι λογοτέχνες συνθέτουν ένα τρυφερό οδοιπορικό για την Άνοιξη, την Ελπίδα και την Αγάπη που ζωντανεύει μέσα από την ερμηνεία της Άρτεμης Ματαφιά.

Μαζί της στο πιάνο, ο Μένιος Γούναρης.

Ένα καλλιτεχνικό καλωσόρισμα της Άνοιξης και της Πασχαλιάς στο πιο μαγικό βαγόνι της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου το Τρένο στο Ρουφ.

«Ολοένα οι κάκτοι μεγαλώνουν

κι ολοένα οι άνθρωποι ονειρεύονται

σα να ’ταν αιώνιοι...»

Οδυσσέας Ελύτης

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

Ώρα έναρξης: 20:30

Διάρκεια παράστασης: 100 λεπτά (με διάλειμμα)

Αμαξοστοιχία – Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Σιδηροδρομικός & Προαστιακός Σταθμός Ρουφ, επί της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως

Τηλ. 6937604988 & 2105298922 καθημερινά από 6μμ.

Γενική Είσοδος: 16€

Προαγορά εισιτηρίων απαραίτητη:

– Ηλεκτρονικά στο more.com

– Τηλεφωνικά στο 2117700000 (Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-18.00)

– Φυσικά σημεία πώλησης more.com