Ο Morten Harket, τραγουδιστής των a-ha, επιστρέφει με το «Hold Me», ένα νέο τραγούδι στο οποίο ενώνει τη φωνή του με εκείνη της κόρης του, Tomine Harket. Το single ανοίγει τον δρόμο για το προσωπικό του album «Human Grace», την πρώτη ολοκληρωμένη solo δουλειά του μετά το «Brother» του 2014.

Πρόκειται για μια μπαλάντα που στηρίζεται στη συνάντηση των δύο φωνών. Ο Harket και η Tomine συμμετείχαν στη δημιουργία της μαζί με τον Peter Kvint, ενώ στους στίχους συνεργάστηκε με τον παλιό του συνοδοιπόρο Ole Sverre Olsen.

Η συνάντηση πατέρα και κόρης στο στούντιο

Η συμμετοχή της Tomine έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Morten Harket. Όπως εξήγησε ο ίδιος, υπήρχαν δύο τραγούδια του νέου album στα οποία δεν μπορούσε να ολοκληρώσει τα φωνητικά του. Τότε σκέφτηκε να ζητήσει τη βοήθεια των θυγατέρων του. Η Tomine τραγουδά μαζί του στο «Hold Me», ενώ η Karmen Poppi A. Harket συμμετέχει σε ένα άλλο κομμάτι του δίσκου, το «Falling Down».

Ο Harket είπε πως η συνεργασία μαζί τους στο στούντιο τον εντυπωσίασε. Η Tomine, άλλωστε, έχει τη δική της μουσική πορεία, εδώ όμως η μεταξύ τους σχέση δίνει στο τραγούδι μια επιπλέον διάσταση, πέρα από τη συνήθη συνεργασία δύο καλλιτεχνών.

Το «Human Grace» και η επιστροφή του Harket

Το «Hold Me» είναι το πρώτο δείγμα από το «Human Grace», που έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου από τη Warner Records. Ο δίσκος θα περιλαμβάνει δέκα τραγούδια και συγκεντρώνει υλικό που ο Harket είχε γράψει και ηχογραφήσει σε διαφορετικές περιόδους μετά το «Brother». Μαζί με τον Peter Kvint επέστρεψε σε εκείνες τις ηχογραφήσεις, ενώ για την ολοκλήρωση του album δημιουργήθηκαν νέες ενορχηστρώσεις και προστέθηκαν ορισμένα νέα φωνητικά.

Η κυκλοφορία αποκτά ξεχωριστό βάρος μετά τη δημόσια ανακοίνωση, τον Ιούνιο του 2025, ότι ο τραγουδιστής των a-ha έχει διαγνωστεί με Πάρκινσον. Ο Harket είχε μιλήσει τότε για την αβεβαιότητα που αντιμετώπιζε σχετικά με τη φωνή του. Το «Hold Me» είναι η πρώτη γνωριμία με τον δίσκο που κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει, έχοντας στο πλευρό του και την οικογένειά του.