Η Chaka Khan επιστρέφει δισκογραφικά με το «Chakzilla», το πρώτο ολοκληρωμένο album της μετά το «Hello Happiness» του 2019. Δέκα νέα τραγούδια, σύγχρονη pop και dance κατεύθυνση και τρεις ξεχωριστές συνεργασίες με τους Sia, Snoop Dogg και Lenny Kravitz συνθέτουν το νέο κεφάλαιο μιας καριέρας που ξεπερνά πλέον τις πέντε δεκαετίες.

Το 13ο studio album της Αμερικανίδας ερμηνεύτριας κυκλοφορεί από την EarthSong Records, με αποκλειστική άδεια της BMG. Την παραγωγή έχει αναλάβει ο Greg Kurstin, ενώ στη δημιουργία του δίσκου είχε καθοριστική συμμετοχή και η Sia.

Ένα album για τη χαρά και την ελευθερία

Το «Chakzilla» κινείται γύρω από τη χαρά, την ελευθερία, την αγάπη προς τον εαυτό και τη δύναμη που μπορεί να ανακαλύψει κανείς σε οποιαδήποτε περίοδο της ζωής του.

«Αυτό το album αφορά τη χαρά. Αφορά την ελευθερία. Αφορά την αγάπη προς τον εαυτό σου και τους άλλους», ανέφερε η Chaka Khan παρουσιάζοντας τη νέα της δουλειά.

Η ίδια εξήγησε ακόμη ότι ήθελε τα τραγούδια να αποτυπώνουν όλα όσα έζησε από την προηγούμενη κυκλοφορία της και να λειτουργούν ως μια γιορτή της ανθρώπινης εμπειρίας και της προσωπικής δύναμης.

Ο τίτλος «Chakzilla» προέκυψε από τη Sia και συνδέει το όνομα της Chaka Khan με τον Godzilla. Η ιδέα αξιοποιήθηκε και στο video clip του ομώνυμου τραγουδιού, όπου η ερμηνεύτρια εμφανίζεται ως μια γιγαντιαία φιγούρα που δεν καταστρέφει την πόλη, αλλά προσπαθεί να αποκαταστήσει το χάος γύρω της.

Οι συνεργασίες με Sia, Snoop Dogg και Lenny Kravitz

Η Sia δεν περιορίζεται στη δημιουργική διαδικασία του album, αλλά συμμετέχει και φωνητικά στο «Cool You Down». Ο Snoop Dogg εμφανίζεται στο «Boogie’s in My Soul», ένα από τα τραγούδια που προηγήθηκαν της κυκλοφορίας του δίσκου.

Στο «Bring the Party» συναντώνται για πρώτη φορά δισκογραφικά η Chaka Khan και ο Lenny Kravitz. Η Khan αποκάλυψε ότι, όταν άρχισε να σκέφτεται ποιους άνδρες καλλιτέχνες θα ήθελε να συμμετάσχουν στο album, ο Kravitz βρέθηκε ανάμεσα στις πρώτες επιλογές της.

Οι δυο τους γνωρίζονται εδώ και χρόνια, αν και η Chaka Khan παραδέχτηκε με χιούμορ ότι δεν θυμάται πότε και με ποιον τρόπο συναντήθηκαν για πρώτη φορά. Περιέγραψε, πάντως, τον Kravitz ως έναν υπέροχο άνθρωπο, με τον οποίο διατηρεί φιλική σχέση παρά τα απαιτητικά προγράμματά τους.

Από την πλευρά του, ο Lenny Kravitz στάθηκε στη μοναδικότητα της φωνής της, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει άλλη φωνή σαν εκείνη της Chaka Khan.

Δέκα τραγούδια σε ένα νέο κεφάλαιο

Το «Chakzilla» έχει συνολική διάρκεια περίπου 33 λεπτών. Πριν από την κυκλοφορία του είχαν παρουσιαστεί το ομώνυμο τραγούδι, το «Boogie’s in My Soul» με τον Snoop Dogg και το «Curious Subject».

Η πλήρης tracklist του album είναι:

Chakzilla Boogie’s in My Soul (feat. Snoop Dogg) Curious Subject Cool You Down (feat. Sia) I Know You Can Bring the Party (feat. Lenny Kravitz) Always Love the Challenge Heart of Gold Now and Forever Dreamy Stuff

Με το «Chakzilla», η Chaka Khan επιστρέφει χωρίς να επιχειρεί να αναπαραγάγει απλώς τον ήχο των παλιότερων επιτυχιών της. Συνεργάζεται με δημιουργούς και καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και τοποθετεί τη χαρακτηριστική φωνή της μέσα σε μια σύγχρονη pop παραγωγή, κρατώντας στο επίκεντρο τη χαρά και την αυτοπεποίθηση που θέλησε να μεταφέρει με τον δίσκο.