Η Carly Rae Jepsen κυκλοφορεί το «Day and Night», ένα διπλό album που χωρίζει τον μουσικό και συναισθηματικό του κόσμο σε δύο διαφορετικές πλευρές: την περισσότερο οργανική και φωτεινή «Day» και τη σκοτεινότερη, ηλεκτρονική «Night».

Το νέο album κυκλοφορεί από τις School Boy και Interscope Records και αποτυπώνει μια περίοδο μεγάλων αλλαγών στη ζωή της Καναδής τραγουδίστριας, η οποία παντρεύτηκε τον παραγωγό Cole M.G.N. και έγινε μητέρα για πρώτη φορά.

Δύο πλευρές του ίδιου κόσμου

Η ιδέα του «Day and Night» προέκυψε καθώς η Carly Rae Jepsen διαπίστωσε ότι το νέο της υλικό κινούνταν προς δύο διακριτές κατευθύνσεις. Όπως εξήγησε στο Apple Music, από τη μία υπήρχαν τραγούδια με περισσότερο οργανικό χαρακτήρα και ζωντανά όργανα και από την άλλη συνθέσεις πιο σκοτεινές, νυχτερινές και βασισμένες στα synthesizers.

Η πλευρά «Day» αντλεί στοιχεία από τη folk των ’60s και την ψυχεδελική pop των ’70s, με οργανικές υφές και περισσότερο αφηγηματική προσέγγιση. Η «Night» στρέφεται προς τη French house, την italo disco και τη synth-pop, χωρίς όμως να περιορίζεται αποκλειστικά στην εικόνα μιας ξέφρενης νυχτερινής εξόδου.

Η ίδια έχει διευκρινίσει ότι ο διαχωρισμός δεν βασίστηκε σε αυστηρούς μουσικούς κανόνες, αλλά κυρίως στο συναίσθημα που της δημιουργούσε κάθε τραγούδι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας, όπως παρατηρεί, αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη μουσική και αισθάνεται τις ίδιες σκέψεις να αποκτούν διαφορετική ένταση.

Έρωτας, γάμος και μια καινούργια ζωή

Το «Day and Night» δημιουργήθηκε ενώ η προσωπική ζωή της Carly Rae Jepsen άλλαζε ριζικά. Η σχέση της με τον Cole Marsden Greif-Neill, γνωστό επαγγελματικά ως Cole M.G.N., εξελίχθηκε από δημιουργική συνεργασία σε έρωτα, γάμο και τελικά στη δημιουργία της οικογένειάς τους.

Το πρώτο τραγούδι που έγραψαν μαζί για το album ήταν το «No Labels, I Love You», όταν ακόμη προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τα συναισθήματά τους. Στο «After All», η Jepsen άρχισε να επεξεργάζεται την ιδέα της μητρότητας προτού ακόμη αρραβωνιαστεί ή αποκτήσει παιδί. Όταν γυρίστηκε το video του τραγουδιού, ήταν πλέον παντρεμένη και εννέα μηνών έγκυος.

Η ίδια περιγράφει ως βασικό νήμα του δίσκου την έκπληξή της μπροστά στο γεγονός ότι ερωτεύτηκε, θέλησε να παντρευτεί και να γίνει μητέρα — επιλογές που για μεγάλο διάστημα δεν φανταζόταν ως μέρος της δικής της ζωής.

Από το «After All» στο «Never Let a Good Thing Die»

Η πλευρά «Day» ανοίγει με το «After All», το τραγούδι που η Jepsen θεωρεί συναισθηματικό κέντρο του album. Στη συνέχεια, η φωτεινότερη πλευρά του δίσκου εξερευνά τον έρωτα, την οικειότητα και την προοπτική μιας κοινής ζωής μέσα από τραγούδια όπως τα «Habits of Creatures», «Versailles», «Blue Skies» και «On Wires».

Το «Never Let a Good Thing Die», που συνοδεύεται από επίσημο lyric video, ανοίγει την πλευρά «Night». Από εκεί το album περνά σε έναν περισσότερο ηλεκτρονικό και χορευτικό κόσμο, στον οποίο ανήκουν επίσης τα «Amalfi Coast», «Motivation», «Diver» και «Don’t Leave Me on the Dance Floor».

Με το «Day and Night», η Carly Rae Jepsen δεν παρουσιάζει απλώς δύο διαφορετικές συλλογές τραγουδιών. Χρησιμοποιεί τη μετάβαση από την ημέρα στη νύχτα για να αφηγηθεί την αλλαγή της δικής της ζωής: από την αναζήτηση και την αβεβαιότητα προς τη δέσμευση, την οικογένεια και μια νέα εκδοχή της προσωπικής ευτυχίας.