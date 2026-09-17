Η φιλανθρωπική συναυλία «Διαλέγω Εσένα» έρχεται στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας με περισσότερους από 30 καλλιτέχνες, τραγουδιστές και ηθοποιούς, μαζί με δύο χορωδίες, σε μια μεγάλη μουσική βραδιά με μέρος των εσόδων να διατίθεται στα Παιδικά Χωριά SOS.

Η συναυλία πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και συγκεντρώνει στη σκηνή πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους της μουσικής και του θεάτρου, με κοινό σημείο αναφοράς τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Μια βραδιά με έναν κοινό σκοπό

Ένα πιάνο. Ένα τσέλο.

Πολλές φωνές.

Ένας σκοπός.

Η βραδιά θα περιλαμβάνει απόδοση στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, ώστε το μήνυμα και οι στιγμές της συναυλίας να είναι προσβάσιμα σε κωφούς και βαρήκοους συνανθρώπους μας. Όπως τονίζεται στο δελτίο Τύπου, η συμπερίληψη αντιμετωπίζεται ως στάση ζωής και ως η απόφαση ότι κανείς δεν περισσεύει από μια βραδιά που σχεδιάστηκε για να ενώσει.

Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο και ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο θα συνοδεύουν τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν, δημιουργώντας ένα άμεσο και ανθρώπινο μουσικό περιβάλλον.

Την παρουσίαση αναλαμβάνει ο Χρήστος Αδαμάκης, ο οποίος έχει και την επιμέλεια της βραδιάς, ενώ υπογράφει τα κείμενα και τους στίχους του τραγουδιού «Διαλέγω Εσένα», σε μουσική Δημήτρη Αϊβαλιώτη, από το οποίο πήρε τον τίτλο της η συναυλία.

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν

Συμμετέχουν αλφαβητικά οι: Χριστίνα Αθηνέλη, Ειρήνη Αντωνοπούλου, Γιάννης Απέργης, Γκέλυ Αυγερινοπούλου, Μάγδα Βαρούχα, Νίκος Βουρλιώτης, Γιαγκίνηδες, Ζέτα Δούκα, Γιώργος Ζάμπας, Αγγελική Ηλιάδη, Ηρώ, Ελένη Καρακάση, Μιχάλης Κονιτόπουλος, Εύη Κουλκουβίνη, Γιάννης Κρητικός, Κυριάκος Κυανός, Έλενα Λεώνη, Νίνα Λοτσάρη, Ρένια Λουιζίδου, Δήμος Μπέκε, Αλεξάνδρα Μπουνάτσα, Σοφία Πανάγου, Δημήτρης Παπάζογλου, Άντζυ Σαμίου, Γρηγόρης Σαμόλης, Χρήστος Σαντικάι, Εβίτα Σερέτη, Βύρων Τσουράπης, Φειδίας και ο Ody Icons.

Συμμετέχουν επίσης η Παιδική Χορωδία «Con Anima» καθώς και η Ιστορική Χορωδία Νίκαιας.

Συντελεστές

Οργάνωση Παραγωγής: Χρήστος Αδαμάκης

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων: Ειρήνη Μπουρλέσα

Styling & Art Direction: Teo Theodoropoulos

Cinematographer: Φραγκίσκος Κουλουράς

Artwork: Αντώνης Γλυκός

Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας: Μανουέλλα Καγιοπούλου, Έλενα Τσαρσιταλίδη

Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026

Ώρα: 19:30

Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας

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