Ο Andrea Bocelli και η Jennifer Hudson ενώνουν τις φωνές τους στο «One Right Here», ένα νέο τραγούδι που κυκλοφόρησε στις 2 Οκτωβρίου από την Decca Records. Το ντουέτο γράφτηκε για την επερχόμενη ταινία «Maserati: The Brothers» και θα ακουστεί στους τίτλους τέλους της.

Ένα τραγούδι για τον άνθρωπο που μένει δίπλα σου

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει η Diane Warren, ενώ την παραγωγή και την ενορχήστρωση ανέλαβε ο Walter Afanasieff. Η Warren έγραψε αρχικά το «One Right Here» έχοντας στο μυαλό της τον Bocelli. Στη συνέχεια σκέφτηκε να προσκαλέσει και τη Hudson, φέρνοντας στο ίδιο τραγούδι δύο φωνές από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Όπως εξηγεί η δημιουργός του, το τραγούδι μιλά για εκείνον τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα μας ό,τι κι αν συμβεί. Μπορεί να είναι ένας φίλος, ένας σύντροφος ή μέλος της οικογένειάς μας. Αυτή η ιδέα συνδέει το ντουέτο με την ιστορία της ταινίας και τον δεσμό ανάμεσα στα αδέλφια Maserati.

Το τραγούδι της ταινίας «Maserati: The Brothers»

Η ταινία, σε σκηνοθεσία Bobby Moresco, αφηγείται την πορεία της οικογένειας πίσω από τη γνωστή ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία: από ένα μικρό εργαστήριο στην Μπολόνια μέχρι την υλοποίηση ενός κοινού ονείρου. Στο καστ συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Anthony Hopkins, Al Pacino, Andy Garcia και Jessica Alba.

Το «One Right Here» είναι η πρώτη συνεργασία της Diane Warren με τον Andrea Bocelli και η πέμπτη της με την Jennifer Hudson.