Μια ιστορία αγάπης, που η Άρτεμις Ματαφιά δεν είναι ακόμη έτοιμη να αποκαλύψει ολόκληρη, βρίσκεται πίσω από το νέο της τραγούδι, “Αφήνομαι”. Μας αποκαλύπτει μόνο ότι είναι αληθινή, ότι μιλά για μια πραγματική αγάπη και ότι κάποια στιγμή θα μοιραστεί περισσότερα μαζί μας. Προς το παρόν, αφήνει τη μουσική να μιλήσει στη θέση της.

Το «Αφήνομαι», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, φέρνει κοντά τρεις διαφορετικές μορφές έκφρασης: τον λόγο, τη μελωδία και την εικόνα. Τη μουσική υπογράφει ο Μάριος Ψιμόπουλος και τους στίχους ο Χάρης Σαβαλάνος, ενώ την παραγωγή και την ενορχήστρωση έχει αναλάβει επίσης ο Ψιμόπουλος, ο οποίος παίζει και πλήκτρα.

Ιδιαίτερη σημασία για την ερμηνεύτρια φαίνεται πως έχει και η οπτική πλευρά της δημιουργίας. Το videoclip, σε σκηνοθεσία Κώστα Γρηγορακάκη, ταξιδεύει σε δύο ξεχωριστούς τόπους της ελληνικής φύσης, στο Δέλτα του Έβρου και τη λίμνη Κερκίνη. Δύο τοπία με τη δική τους φυσική ομορφιά γίνονται το σκηνικό μιας ιστορίας που ξεκίνησε από την πραγματική ζωή και βρήκε τον δρόμο της προς την τέχνη.

Η Ματαφιά μοιράστηκε τη συγκίνησή της για την κυκλοφορία, ευχαριστώντας τους δημιουργούς και τους συνεργάτες που συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του τραγουδιού, αλλά και τον Μάκη Μάτσα για τη στήριξή του. Στην προσωπική της ανάρτηση υπάρχει και μια ιδιαίτερα τρυφερή αφιέρωση: «Αρτεμισία μου, είσαι κι εσύ μαζί μας στο τραγούδι μας…».

Ποια είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από το «Αφήνομαι»; Ποια πρόσωπα και ποιες στιγμές ενέπνευσαν τη δημιουργία του; Η ερμηνεύτρια προτιμά, τουλάχιστον για την ώρα, να κρατήσει αυτές τις απαντήσεις για μια άλλη στιγμή.

Το «Αφήνομαι» κυκλοφόρησε στις 18 Νοεμβρίου 2026 από τη Minos EMI.

Συντελεστές

Μουσική: Μάριος Ψιμόπουλος

Στίχοι: Χάρης Σαβαλάνος

Παραγωγή – Ενορχήστρωση – Πλήκτρα: Μάριος Ψιμόπουλος

Σκηνοθεσία videoclip: Κώστας Γρηγορακάκης