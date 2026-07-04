Η Έλενα Παπαρίζου επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο της single «Αλήθεια Τώρα», μια σύγχρονη pop κυκλοφορία που είχε ήδη προλάβει να δημιουργήσει έντονη κινητικότητα πριν ακόμη φτάσει επίσημα στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή των MAD VMA 2026, όπου η Έλενα Παπαρίζου το παρουσίασε μέσα από ένα δυναμικό live act, δίνοντας από νωρίς το στίγμα της νέας της κυκλοφορίας. Η ανταπόκριση στα social media ήταν άμεση, με αποσπάσματα του τραγουδιού να συγκεντρώνουν πάνω από 2,36 εκατομμύρια προβολές σε Instagram και TikTok πριν από την επίσημη κυκλοφορία του.

Το «Αλήθεια Τώρα» φέρει τη δημιουργική υπογραφή της ίδιας της Έλενας Παπαρίζου στη μουσική, μαζί με τον Μάριο Ψιμόπουλο, ενώ τους στίχους υπογράφει η Ελεάνα Βραχάλη. Η συνεργασία αυτή δίνει στο τραγούδι έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς ενώνει τη γνώριμη ερμηνευτική δύναμη της Παπαρίζου με έναν σύγχρονο pop ήχο και ένα άμεσο, συναισθηματικό στιχουργικό ύφος.

Με έντονο ρυθμό, καθαρή pop αισθητική και ρεφρέν που στοχεύει κατευθείαν στο κοινό, το νέο single δείχνει να έχει όλα τα στοιχεία μιας καλοκαιρινής επιτυχίας. Η Έλενα Παπαρίζου παραμένει σταθερά συνδεδεμένη με το σήμερα, χωρίς να χάνει την ταυτότητα που την καθιέρωσε ως μία από τις πιο σημαντικές παρουσίες της ελληνικής pop σκηνής.

Το «Αλήθεια Τώρα» κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company, και είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.