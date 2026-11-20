Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ζωντανή παρουσίαση των τραγουδιών του νέου άλμπουμ της Ελεονόρας Μανόνα «Κορίτσι εσωστρεφές» στο Gazarte, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου.

Στο γεμάτο από φίλους, fans και γνωστούς, Gazarte, η Ελεονόρα Μανόνα μας ταξίδεψε με τους ήχους και την ερμηνεία της παρουσιάζοντας για πρώτη φορά τα τραγούδια του άλμπουμ «Κορίτσι εσωστρεφές», το οποίο κυκλοφορεί και σε συλλεκτικό CD από την Anima Music by Stay Independent.

Μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς της μας συνεπήρε στον μοναδικό μουσικό κόσμο της μέσα από τις συνθέσεις που έχει δημιουργήσει χαρίζοντάς μας στιγμές που θα θυμόμαστε για καιρό.

Σε αυτή την ζωντανή παρουσίαση δεν θα μπορούσε να λείπει ο εξαιρετικός Φοίβος Δεληβοριάς ο οποίος μίλησε με συγκινητικά λόγια για την Ελεονόρα και μαζί ερμήνευσαν το αγαπημένο ήδη σε όλους «Ένα τραγούδι για τ’ αστέρια» και αμέσως μετά το «Θέλω να σε ξεπεράσω». Επόμενος καλεσμένος της Ελεονόρας, ο Μανώλης Φάμελλος. Μαζί ερμήνευσαν το «Ένα φιλί από δυόσμο» αλλά και το «Η ευτυχία είναι αυτό». Με τον Στάθη Δρογώση κάθισαν μαζί στο πιάνο τραγουδώντας μαζί της το «Στο Παγκράτι» αλλά και το «Βιαστικό πουλί του νότου»

Από την «γιορτή» της Ελεονόρας δεν έλειπε ούτε η αγαπημένη της φίλη, Μαριάννα Παπαθανασίου με την οποία μοιράστηκαν το «Μες τα δυο της μάτια» αλλά ούτε οι παραγωγοί του άλμπουμ, ο Γιάννης & ο Χάρης Μιχαηλίδης (Δραμαμίνη) που ανέβηκαν στη σκηνή και ξεσήκωσαν το κοινό με τη θετική τους αύρα και τις ερμηνείες τους στο «Κομήτη του Χάλεϊ» αλλά και στο «Αγάπη».

Μια ξεχωριστή στιγμή στο Live αποτέλεσε η ερμηνεία της Ελεονόρας στο «Red Flag» όπου όλοι σήκωσαν τις …Red Flag σημαίες τους ενώ το χειροκρότημα ήταν πολύ θερμό όταν η Ελεονόρα ερμήνευσε το «Γέλα πουλί μου» σε μια πολύ ατμοσφαιρική διασκευή.

Το φινάλε επεφύλαξε μια μεγάλη έκπληξη μια και όλοι οι καλεσμένοι της Ελεονόρας ανέβηκαν στη σκηνή ερμηνεύοντας τους «Φανατικούς του έρωτα» μαζί της και όλο το κοινό χόρευε όρθιο!

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Πλήκτρα – τρομπέτα: Νικόλας Πλάτων

Κιθάρα: Οδυσσέας Τζιρίτας

Μπάσο: Λάμπρος Ψωμας

Ντραμς: Γιάννης Παπανικολάου

Φωνητικά: Κων/να Γιαννοπουλου – Νικολάια

Ήχος: Νίκος Αγγλούπας

Φώτα: Αλκίνοος Περατινός