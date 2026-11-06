Οι «Φανατικοί του έρωτα» της Ελεονόρας Μανόνα απέκτησαν το δικό τους επίσημο video clip. Το τραγούδι από το album «Κορίτσι εσωστρεφές» παρουσιάζεται πλέον σε μια νέα οπτικοποίηση, που έκανε πρεμιέρα στο youtube, με τη σκηνοθετική υπογραφή τριών δημιουργών.

Η τραγουδοποιός, που υπογράφει τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους, επιστρέφει σε ένα από τα πιο εξωστρεφή κομμάτια του δίσκου της: ένα ρυθμικό τραγούδι με disco στοιχεία, αφιερωμένο στην επιθυμία να αγαπάς, να χαίρεσαι και να συμμετέχεις στη ζωή, ακόμη κι όταν η καθημερινότητα σε σπρώχνει προς τον φόβο και τον συμβιβασμό.

Τρεις σκηνοθέτες πίσω από τη νέα οπτικοποίηση

Τη σκηνοθεσία του video clip συνυπογράφουν οι Γιώργος Γερανιός, Άρης Δόριζας και Απόστολος Μηλιώνης, με τον τελευταίο να αναλαμβάνει και το μοντάζ. Το styling είναι της Danaeblue, ενώ το μακιγιάζ και τα χτενίσματα επιμελήθηκε η Γεωργία Γιαννακούδη.

Στο βίντεο συμμετέχουν οι Χριστίνα Αντώνιου, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, Γιάννης Βατικιώτης, Άννα Ζιάκκα, Σοφία Κάκκου, Μαρία Μανόνα, Έλλη Μασσαρά, Δημήτρης Νικολάου, Μαριάννα Παπαθανασίου, Ισμήνη Πέππα και Κατερίνα Χολή.

Η νέα κυκλοφορία ακολουθεί το lyric video που είχε συνοδεύσει το τραγούδι τον Μάρτιο, προσθέτοντας ένα ξεχωριστό επίσημο music video στην παρουσίαση του album.

Ο έρωτας ως συλλογικό σύνθημα

Η αφετηρία του τραγουδιού βρίσκεται στην επιθυμία για βαθύτερη επικοινωνία και ουσιαστικό συναισθηματικό δέσιμο. Ο πληθυντικός που διατρέχει τους στίχους είναι συνειδητή επιλογή της: όπως έχει αναφέρει, ήθελε να δώσει στο τραγούδι τη μορφή ενός συλλογικού μηνύματος, σχεδόν ενός συνθήματος. Η προσωπική ανάγκη να νιώσεις και να αγαπήσεις συναντά έτσι την αντίστοιχη ανάγκη των άλλων.

Αυτή η στάση συνδέεται και με τον τρόπο που προσέγγισε τη γραφή της σε αυτή τη δισκογραφική περίοδο. Η δημιουργός έχει μιλήσει για την επιθυμία να αποτυπώσει αυθόρμητα τα συναισθήματά της, χρησιμοποιώντας άμεσες εκφράσεις και σημερινό λεξιλόγιο, με τη μουσική να ακολουθεί την πιο ανοιχτή, pop διάθεσή της.

Οι Δραμαμίνη και οι μουσικοί συνοδοιπόροι

Την επιμέλεια παραγωγής και την ενορχήστρωση ανέλαβαν οι Χάρης και Γιάννης Μιχαηλίδης, αλλιώς Δραμαμίνη. Η Ελεονόρα Μανόνα παίζει πιάνο και τραγουδά, ο Χάρης Μιχαηλίδης συμμετέχει με ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο, πλήκτρα και φωνητικά, ενώ ο Γιάννης Μιχαηλίδης υπογράφει τον προγραμματισμό και παίζει κρουστά, συμμετέχοντας επίσης στα φωνητικά.

Στην ηχογράφηση συναντάμε ακόμη τον Στάθη Δρογώση στα πλήκτρα και στα φωνητικά και τον Μανώλη Φάμελλο στα φωνητικά. Η ηχογράφηση, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τους Γιάννη και Χάρη Μιχαηλίδη.

Το «Φανατικοί του έρωτα» περιλαμβάνεται στα έντεκα τραγούδια του «Κορίτσι εσωστρεφές», που κυκλοφορεί από την Anima Music by Stay Independent.

Είμαστε φανατικοί (ναι ναι ναι) του έρωτα και της ζωής (ναι ναι ναι)

Είμαστε φίλοι πιστοί (ναι ναι ναι) του σήμερα παντοτινοί (ναι ναι)

Αξίζει μια ζωή χωρίς η καρδιά να χτυπά δυνατά;

Aξίζει να βολευόμαστε σε μια άδεια αγκαλιά;

Πειράζει που θέλω κάθε μέρα να νιώθω πως υπάρχω για να ζω

Ευτυχισμένη στον έρωτα δοσμένη τυφλά παραδομένη

Είμαστε φανατικοί (ναι ναι ναι) του έρωτα και της ζωής (ναι ναι ναι)

Είμαστε φίλοι πιστοί (ναι ναι ναι) του σήμερα παντοτινοί (ναι ναι)

Είμαστε φανατικοί του έρωτα ξενέρωτα δε θέλω δεν αντέχω να ζω

Είμαστε φανατικοί του σήμερα γιατί το μέλλον φαντάζει σκληρό

Και δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαι η μόνη που δε θέλω να συμβιβαστώ

Σε μια θλιμμένη πόλη που βγαίνουν όλοι οι φόβοι επέλεξα να χαμογελώ

Να ζω

Είμαστε φανατικοί (ναι ναι ναι) του έρωτα και της ζωής (ναι ναι ναι)

Είμαστε φίλοι πιστοί (ναι ναι ναι) του σήμερα παντοτινοί (ναι ναι)

Είμαστε φανατικοί του έρωτα ακόλουθοι,

πολεμιστές χαοτικοί και απόλυτοι, φανατικοί του έρωτα

Εξουσιαστές και υποτελείς, ανόητοι και ιδιοφυείς

τραγουδιστές ακούραστοι του έρωτα

Φανατικοί του έρωτα

Είμαστε φανατικοί (ναι ναι ναι) του έρωτα και της ζωής (ναι ναι ναι)

Είμαστε φίλοι πιστοί (ναι ναι ναι) του σήμερα παντοτινοί (ναι ναι)