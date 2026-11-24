Δύο διαφορετικές ερμηνευτικές διαδρομές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για έναν κοινό σκοπό. Ο Γιώργος Νταλάρας και ο Δημήτρης Πλατανιάς παρουσιάζουν μια συναυλία αφιερωμένη στα 30 χρόνια δράσης του «Μαζί για το Παιδί», με τη συμμετοχή της Ασπασίας Στρατηγού και τα έσοδα να διατίθενται για την ενίσχυση του έργου του οργανισμού.

Το πρόγραμμα ενώνει τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη με μπαλάντες της Μεσογείου, φέρνοντας κοντά το ελληνικό τραγούδι και μουσικές παραδόσεις της ευρύτερης περιοχής. Η συνάντηση του Νταλάρα με τον διακεκριμένο βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη βραδιά, καθώς οι δύο ερμηνευτές προέρχονται από διαφορετικούς μουσικούς χώρους.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο Γιώργος Νταλάρας, ενώ την επιμέλεια των ενορχηστρώσεων υπογράφει ο Γιώργος Παπαχριστούδης. Στο πλευρό των ερμηνευτών βρίσκεται πολυμελές σχήμα μουσικών, με όργανα από το μπουζούκι και το σαντούρι έως τα έγχορδα και τα πνευστά.

Η συναυλία πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση τριών δεκαετιών δράσης του «Μαζί για το Παιδί». Ο οργανισμός στηρίζει παιδιά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μέσα από προγράμματα για την αντιμετώπιση της φτώχειας, την υγεία και την ψυχική υγεία, την εκπαίδευση και τη βοήθεια σε πληθυσμούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Η μουσική βραδιά στο Μέγαρο συνδέεται άμεσα με αυτή την προσπάθεια, καθώς τα έσοδά της θα διατεθούν για τη συνέχισή της.

Οι μουσικοί της συναυλίας

Γιώργος Παπαχριστούδης: πιάνο

Γρηγόρης Συντρίδης: ντραμς

Γιώργος Μάτσικας: μπουζούκι

Γιάννης Σταματογιάννης: μπουζούκι

Βασίλης Κορακάκης: μπουζούκι

Πέτρος Βαρθακούρης: μπάσο

Βασίλης Κετεντζόγλου: κιθάρα

Παναγιώτης Βέργος: σαντούρι

Μάνος Γρυσμπολάκης: ακορντεόν

Απόστολος Βαγγελάκης: πνευστά

Θέμης Συμβουλόπουλος: τύμπανα

Νίκος Σαμαράς: τρομπέτα

Αστέριος Πούφτης: τσέλο

Αντίλοχος Τρανός: βιόλα

Κλεόδωρος Αγόρας: βιολί

Στάθης Λασκαρίδης: βιολί

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Γιώργος Νταλάρας

Ενορχηστρωτική επιμέλεια: Γιώργος Παπαχριστούδης

Ηχολήπτης Front of House: Βαγγέλης Κουλούρης

Ηχολήπτης σκηνής: Αντώνης Ζαχόπουλος

Φώτα: Γιάννης Μανιατάκος

Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:30

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη 1, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 7282000

Εισιτήρια

200€, 95€, 65€ και 30€

Μειωμένο (φοιτητικό, ΑμεΑ και συνοδός ΑμεΑ): 20€

Προπώληση: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών