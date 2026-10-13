Ο Παντελής Κυραμαργιός και οι No Pasaran παρουσιάζουν το «Μανώλης Γλέζος (Ο Παρτιζάνος)», με τη συμμετοχή του Γιώργου Νταλάρα. Το νέο τραγούδι ανήκει στο έργο «Άνθρωποι από Φωτιά», έναν κύκλο αφιερωμένο σε πρόσωπα που συνέδεσαν τη ζωή τους με τους αγώνες για έναν δικαιότερο κόσμο.

Το όνομα του Μανώλη Γλέζου παραπέμπει αμέσως στη νύχτα της 30ής Μαΐου 1941. Μαζί με τον Απόστολο Σάντα ανέβηκε στην κατεχόμενη Ακρόπολη και κατέβασε τη ναζιστική σημαία. Ήταν μια πράξη αντίστασης που έμεινε στη συλλογική μνήμη, όμως η δημόσια διαδρομή του Γλέζου δεν σταμάτησε εκεί. Ακολούθησαν δεκαετίες πολιτικής δράσης, διώξεων και συνεχούς παρουσίας στα κοινά.

Ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας τη νύχτα της 30ης Μαΐου του 1941 κατέβασαν τη ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Μια πράξη που ο ηρωισμός της ξεπερνούσε τα όρια της τρέλας. Εκτός από τον συμβολισμό της, έδειξε τις δυνατότητες της αντίστασης και γέμισε την Ελλάδα με κάτι που έμοιαζε ξεχασμένο : ελπίδα και αίσθημα νίκης. Ο Μανώλης Γλέζος όμως δεν έγινε εθνικός ήρωας… Το αντίθετο μάλιστα. Πέρασε 16 χρόνια σε φυλακές και εξορίες και καταδίκάστηκε δύο φορές σε θάνατο. Η Παγκόσμια κατακραυγή προς τις αποφάσεις των Ελληνικών Κυβερνήσεων και οι εξέχουσες προσωπικότητες της εποχής όπως ο Πικάσο, ο Καμύ και ο Σαρτρ ήταν η υπεράσπισή του. Μετά τη Χούντα οι διώξεις σταμάτησαν. Ο Γλέζος όμως μέχρι τα 96 του χρόνια δε σταμάτησε να ασχολείται με τα κινήματα και να παλεύει. «Το δυσκολότερο πράγμα για μενα είναι ότι ζω και οι φίλοι μου, οι άνθρωποι που πολέμησα μαζί τους και αντιμετωπίσαμε μαζί τον θάνατο, δεν ζούνε σήμερα», έλεγε. Γι’ αυτό κράτησε την υπόσχεση που δίνανε πριν τις μάχες και τις εκτελέσεις και έζησε έναν αιώνα και για εκείνους. Έπινε κρασί και για εκείνους. Άκουγε το θρόισμα του ανέμου και για εκείνους. Επομένως αυτό το τραγούδι είναι για τον Μανώλη Γλέζο αλλά και για εκείνους.

Παντελής Κυραμαργιός

Πρόσωπα που έγιναν τραγούδια

Ο Κυραμαργιός έχει περιγράψει τους «Ανθρώπους από Φωτιά» ως ένα πολιτικό έργο για ανθρώπους που αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν ή συνέχισαν να παλεύουν για τους πολλούς. Ένα ακόμη τραγούδι του κύκλου, αφιερωμένο στη Ντολόρες Ιμπαρούρι, τη «Λα Πασιονάρια», κυκλοφόρησε πρόσφατα με τη συμμετοχή του Δημήτρη Μυστακίδη και του Tiny Jackal.

Στο «Μανώλης Γλέζος (Ο Παρτιζάνος)», η συνάντηση του Παντελή Κυραμαργιού και των No Pasaran με τον Γιώργο Νταλάρα φέρνει στο προσκήνιο μια συγκεκριμένη μορφή της ελληνικής Αντίστασης. Και ταυτόχρονα δίνει μια εικόνα της κεντρικής ιδέας του έργου: κάθε τραγούδι να κρατά ζωντανή την ιστορία ενός ανθρώπου.

Μουσική – στίχοι: Παντελής Κυραμαργιός

Ενορχήστρωση: No Pasaran σε συνεργασία με τους μουσικούς που έπαιξαν

Έπαιξαν οι No Pasaran:

Άκης Γαβαλάς – ντραμς

Γιάννης Γρυπαίος – μπάσο

Γιάννης Ταυλάς – ηλεκτρική & ακουστική κιθάρα

Θανάσης Μάντζαρης – πιάνο

Παντελής Κυραμαργιός – ακουστική κιθάρα,

Στο βιολί ο Μάριος Ivan Παπούλιας*, στο φλάουτο ο Αλέξανδρος Ζουγανέλης και στα κρουστά ο Γιάννης Καρακατσάνης

*Ο Μάριος συνέθεσε τις γραμμές του και έγραψε ολομόναχος

Από το άλμπουμ «Άνθρωποι Από Φωτιά» Το πορτρέτο του Μανώλη Γλέζου και τη ζωγραφιά με τον κ. Γλέζο με υψωμένη γροθιά φιλοτέχνησε ο ζωγράφος Γιώργος Λειβαδιωτάκης.