Η Ρίτα Αντωνοπούλου επιστρέφει στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Plus με τη μουσικοθεατρική παράσταση «Της Γυναίκας σου η Καρδιά», μετά τις εμφανίσεις της άνοιξης και την καλοκαιρινή της διαδρομή σε πόλεις της Ελλάδας. Πρόκειται για μια παράσταση που φέρει τη δική της υπογραφή στη σύλληψη, τη σκηνοθεσία και την ερμηνεία.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η γυναίκα και οι πολλαπλές όψεις της ταυτότητάς της: κόρη, μητέρα, ερωμένη, σύζυγος, θύμα και θύτης, η γυναίκα που αγαπά, αντέχει, διεκδικεί και αυτοσαρκάζεται. Ρόλοι που άλλοτε επιβλήθηκαν και άλλοτε επιλέχθηκαν γίνονται αφορμή για μια σκηνική αφήγηση που κινείται ανάμεσα στη μουσική και τον θεατρικό λόγο.

Μουσική και λόγος στην ίδια σκηνή

Η παράσταση συνδυάζει γνωστές και πρωτότυπες μελωδίες με αφηγήσεις γύρω από τις σιωπές, τις συγκρούσεις, το χιούμορ και τη δύναμη της μεταμόρφωσης. Παράλληλα, η γυναικεία ματιά συναντά τον άνδρα και τις διαφορετικές του ταυτότητες, όχι μόνο μέσα από τη σύγκρουση αλλά και μέσα από την ανάγκη συνύπαρξης και κοινής πορείας.

Τα πρωτότυπα κείμενα και την επιμέλεια υπογράφουν η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Νίκος Κολλάρος. Μαζί της στη σκηνή βρίσκεται ο Παντελής Κυραμαργιός, στην κιθάρα και το τραγούδι, ενώ συμμετέχουν ακόμη ο Χρήστος Παπαδόπουλος στα πνευστά και ο Θανάσης Μάντζαρης στο πιάνο.

Σύλληψη – σκηνοθεσία – ερμηνεία: Ρίτα Αντωνοπούλου

Πρωτότυπα κείμενα – επιμέλεια: Ρίτα Αντωνοπούλου, Νίκος Κολλάρος

Παντελής Κυραμαργιός: κιθάρα, τραγούδι

Χρήστος Παπαδόπουλος: πνευστά

Θανάσης Μάντζαρης: πιάνο

Ηχοληψία: Ηλίας Καρούμπαλης

Φωτισμοί: Γιάννης Μπράτσης

Από 1 έως 22 Νοεμβρίου 2026, κάθε Κυριακή

Οι πόρτες ανοίγουν: 19:00

Έναρξη: 20:00

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Τηλ.: 210 9226975

Γενική είσοδος: 18€

Προπώληση: more.com