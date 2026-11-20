Η ζωή στον δρόμο, οι ατελείωτες περιοδείες και η απόσταση από τους ανθρώπους που αγαπάς αποτέλεσαν την αφετηρία για το «Come Back Home», το νέο τραγούδι των Blondie. Η Debbie Harry συναντά μουσικά τις Jess Wolfe και Holly Laessig των Lucius, σε μια συνεργασία που δίνει μια διαφορετική διάσταση στην πολυαναμενόμενη δισκογραφική επιστροφή του συγκροτήματος.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε σήμερα, 20 Νοεμβρίου και αποτελεί το δεύτερο δείγμα από το επερχόμενο άλμπουμ «High Noon». Σε αντίθεση με το προηγούμενο single, «Spectral Eyes», που βασίστηκε σε σύνθεση του Johnny Marr, αυτή τη φορά η δημιουργική αφετηρία βρίσκεται στις δύο μουσικούς των Lucius.

Η Jess Wolfe και η Holly Laessig έγραψαν αρχικά το «Come Back Home» ως ένα προσωπικό τραγούδι, έπειτα από μια μακρά περίοδο περιοδειών. Όπως εξήγησαν, ήθελαν να αποτυπώσουν την επίδραση που μπορεί να έχει η παρατεταμένη απουσία από το σπίτι, όχι μόνο στην ψυχολογία ενός ανθρώπου, αλλά και στις σχέσεις του με τους άλλους.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τραγούδι που μιλά για τη νοσταλγία και την επιθυμία επιστροφής σε ένα μέρος όπου μπορεί κανείς να αισθανθεί ξανά γαλήνη. Η μελωδική του προσέγγιση δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με το περισσότερο μελαγχολικό περιεχόμενο των στίχων, ενώ οι φωνητικές αρμονίες των Lucius πλαισιώνουν την ερμηνεία της Debbie Harry.

Για τις δύο δημιουργούς, η συμμετοχή τους σε μια ηχογράφηση των Blondie έχει ιδιαίτερη σημασία. Μεγάλωσαν θαυμάζοντας τη Debbie Harry ως μια γυναίκα που αμφισβήτησε τα μουσικά στεγανά, συνδυάζοντας την punk, τη rock και τη disco χωρίς να περιορίζεται από τις προσδοκίες της εποχής της. Όπως παραδέχτηκαν, δεν είχαν φανταστεί ποτέ ότι ένα δικό τους τραγούδι θα γινόταν μέρος της ιστορίας των Blondie.

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση για το «Come Back Home» έκανε και ο Chris Stein, κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος. Παρομοίασε την ατμόσφαιρά του με εκείνη του «Down to the River to Pray», του παραδοσιακού τραγουδιού που έγινε ευρύτερα γνωστό μέσα από την ερμηνεία της Alison Krauss στην ταινία «O Brother, Where Art Thou?» των αδελφών Coen. Σύμφωνα με τον Stein, τα δύο τραγούδια μοιράζονται μια υποβλητική, σχεδόν πνευματική ποιότητα, που στηρίζεται στην απλότητα και τη συγκρατημένη έκφραση.

Το επόμενο κεφάλαιο των Blondie

Το «Come Back Home» θα περιλαμβάνεται στο «High Noon», το δωδέκατο στούντιο άλμπουμ των Blondie, το οποίο αναμένεται στις 26 Φεβρουαρίου 2027, από την BMG. Θα είναι η πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά τους με νέο υλικό μετά το «Pollinator» του 2017.

Ο δίσκος θα περιλαμβάνει 13 τραγούδια και συνεργασίες με μουσικούς όπως οι Johnny Marr, Glen Matlock και Zach Condon των Beirut. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η παρουσία του αείμνηστου ντράμερ Clem Burke, καθώς το άλμπουμ περιλαμβάνει τις τελευταίες ηχογραφήσεις του με το συγκρότημα, πριν από τον θάνατό του τον Απρίλιο του 2025.

Με δύο αρκετά διαφορετικά τραγούδια να έχουν πλέον παρουσιαστεί, οι Blondie αρχίζουν να αποκαλύπτουν το εύρος των συνεργασιών και των μουσικών κατευθύνσεων που θα συναντήσουμε στη νέα τους δουλειά…