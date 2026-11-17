«Ένα concept για την συνέχεια μας!

Το καλοκαίρι στήσαμε μια συνθήκη για μας, σε πέντε συναυλίες στην παραλία του Μπάτη (LIVE AT THE BEACH). Εκεί, πάνω στην άμμο, γνωριστήκαμε, τραγουδήσαμε και κάπως, από live σε live, γίναμε μια μεγάλη παρέα. Σκεφτόμουν πως αυτό που ζήσαμε εκεί ήθελα να συνεχιστεί και μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Έτσι λοιπόν, βρήκαμε το Ilion Plus!

Και μια Δευτέρα του Οκτωβρίου, πήραμε τις μαξιλάρες μας και καθίσαμε όλοι μαζί και ξαναγίναμε μία μεγάλη παρέα! Και θα το συνεχίσουμε όσο εσείς το θέλετε και μας τιμάτε!

Νέο ραντεβού την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στο αγαπημένο πλέον Ilion Plus! Να τραγουδήσουμε δικά μου τραγούδια, αλλά και αγαπημένα ελληνικά που έχω διαλέξει και αγαπώ, μέσα από νέες ενορχηστρώσεις και έναν ήχο ανάμεσα στο σύγχρονο έντεχνο και την pop.

Δεν θα πω πολλά, μονάχα πως ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΩ!»

Μαρία Κουτσουρλή

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Ώρα έναρξης: 21.30

Ilion Plus

Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα

Εισιτήριο ορθίων: 12€ (αφορά την είσοδο στον χώρο)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com