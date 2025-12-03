Η Μαρία Κουτσουρλή επιστρέφει στη σκηνή του Spiti Art Bar στο Γκάζι, για ένα ξεχωριστό, ακουστικό live γεμάτο φως, συντροφικότητα και τραγούδια που αγαπήσαμε.

Μαζί της, ο Γιώργος Δράκος στην ακουστική κιθάρα.

Μια βραδιά φτιαγμένη σαν παρέα, σαν εκείνες τις στιγμές που βρισκόμαστε όλοι σε ένα σαλόνι, με λίγα φώτα, λίγο κρασί και ιστορίες που γίνονται τραγούδια.

Θα ακουστούν κομμάτια που μας συντρόφευσαν από τα σχολικά χρόνια μέχρι τις βόλτες με το αμάξι, από τους πρώτους έρωτες και τις συναντήσεις με ανθρώπους, μέχρι τα ηλιοβασιλέματα και τους μεγάλους αποχωρισμούς. Τραγούδια που στάθηκαν αφορμή για μεγάλα ξεκινήματα και έκρυψαν μέσα τους όσα δεν ειπώθηκαν ποτέ δυνατά. Η Μαρία μάς καλεί να βρεθούμε, να γνωριστούμε και να περάσουμε ένα βράδυ αλλιώτικο σαν να βρεθήκαμε σε φιλικό σπίτι για μπύρες και κουβέντα, να πούμε τα πάντα ή και τίποτα, απλώς να νιώσουμε ξανά εκείνο το «μαζί» που νιώθαμε παιδιά.

Έλα μόνος, έλα με παρέα, τα τραγούδια θα κάνουν τη γνωριμία.

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.30

Spiti Art Bar

Ευπατρίδων 7, Αθήνα

Είσοδος: 7 ευρώ