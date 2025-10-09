Η Μαρία Κουτσουρλή μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό live, παρουσιάζοντας τραγούδια από το πρώτο της προσωπικό album «Μια άλλη εκδοχή», αλλά και πρωτότυπες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών. Ένα πρόγραμμα γεμάτο συναισθήματα και φρέσκια ενέργεια, με επιλογές από τα ’90s, τα ’00s αλλά και επιτυχίες του σήμερα, όλα με τον ιδιαίτερο, ατμοσφαιρικό ήχο του συνεργάτη της, ενορχηστρωτή και κιθαρίστα Δημήτρη Σιάμπου.

Μαζί της στη σκηνή οι μουσικοί:

Σωτήρης Βογιατζόγλου (κιθάρα)

Νίκος Βλάχος (ηλεκτρικό μπάσο)

Δημήτρης Μποσινάκος (τύμπανα)

Βασίλης Γκορίτσας (πλήκτρα)

Ηχοληψία: Σάββας Καισαρίτης

Η φωτογραφία της αφίσας είναι της Μαρίζας Καψαμπέλη, ενώ το artwork υπογράφει ο Χρήστος Κούρτογλου.

Λίγα λόγια για τη Μαρία Κουτσουρλή

Η Μαρία συστήθηκε στο κοινό την περίοδο της πανδημίας, μέσα από τη διαδικτυακή σειρά «Ζωντανά απ’ το Σαλόνι», όπου τραγουδούσε live στο κανάλι της στο YouTube, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη επαφή με το κοινό της.

Με τις διασκευές της σε τραγούδια των Πορτοκάλογλου, Παυλίδη, Αρλέτας και άλλων, άφησε από νωρίς το αποτύπωμά της ως ερμηνεύτρια με ευαισθησία και αυθεντικότητα.

Το φθινόπωρο του 2024 παρουσίασε το πρώτο της ολοκληρωμένο album «Μια άλλη εκδοχή», που περιλαμβάνει οκτώ ιστορίες, οκτώ μελωδίες, οκτώ διαφορετικές οπτικές. Ένα σύνολο που αποκαλύπτει μια καλλιτέχνιδα γεμάτη ταλέντο, φως και προσωπικότητα.

Τους στίχους του δίσκου υπογράφουν οι Πέτρος Βουντούρης, Αφροδίτη Αποστόλου και Χρήστος Κούρτογλου, ενώ τις μουσικές οι Ivy Robins, Χρήστος Κούρτογλου και η ίδια η Μαρία Κουτσουρλή.

Το καλοκαίρι του 2025, η σειρά «Ζωντανά απ’ το Σαλόνι» επέστρεψε, αυτή τη φορά ζωντανά επί σκηνής, παρουσιάζοντας όλα τα τραγούδια του πρώτου της album.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Ώρα έναρξης: 21:30

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 9226975

Είσοδος: 12 ευρώ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com