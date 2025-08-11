Το «Ζωντανά απ’ το Σαλόνι» επέστρεψε και αυτή τη φορά βρίσκονται στον «αέρα» όλα τα τραγούδια της Μαρίας Κουτσουρλή από τον πρώτο προσωπικό της δίσκο με τίτλο «Μια Άλλη Εκδοχή».

Ύστερα από τέσσερα χρόνια, το «Ζωντανά απ’ το Σαλόνι» της Μαρίας Κουτσουρλή ξανάνοιξε τις πόρτες του με τα καινούργια, δικά της τραγούδια. Ξεκινώντας από το «Είναι μια στιγμή», κάθε εβδομάδα η Μαρία παρουσίαζε από ένα τραγούδι και ολοκλήρωσε με τις «Ανισότητες».

8 διαφορετικές, μικρές ιστορίες, γεμάτες συναισθήματα.

8 τραγούδια με μελωδίες που σε αγγίζουν και στίχους που σε ταξιδεύουν

Ενορχηστρώσεις – κιθάρα: Δημήτρης Σιάμπος

Μπάσο: Νίκος Βλάχος

Τύμπανα: Δημήτρης Μποσινάκος

Πλήκτρα: Γιάννης Καφετζόπουλος

Σκηνοθεσία Πάνος Ηλιόπουλος

Κάμερες: Πάνος Μποζίκας | Παναγιώτης Δεκινικολάου

Styling: Ηρώ Κρασσακοπούλου

MUA: Φαίη Δασκαλοπουλου

Σκηνογραφία: Φλωρεντία Χατζή