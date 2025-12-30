Η Μαρία Κουτσουρλή μας προσκαλεί στον Σταυρό του Νότου club σε ένα μοναδικό live γεμάτο με αγαπημένα τραγούδια των 90s και 00s αλλά και επιτυχίες του σήμερα. Όλα διασκευασμένα με φρέσκο και ατμοσφαιρικό ήχο από τον συνεργάτη της, ενορχηστρωτή και κιθαρίστα Δημήτρη Σιάμπο.

Παράλληλα μας παρουσιάζει τραγούδια από το πρώτο της προσωπικό album με τίτλο «Μια άλλη εκδοχή» καθώς και το καινούργιο της single με τίτλο «Φεύγω μακριά» σε στίχους του Πέτρου Βεντούρη και μουσική του Ivy Robins.

Παίζουν μαζί της οι μουσικοί Γιώργος Δράκος (ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα), Νίκος Βλάχος (ηλεκτρικό μπάσο), Δημήτρης Μποσινάκος (τύμπανα) και Γιάννης Καφετζόπουλος (πλήκτρα). Την ηχοληψία επιμελείται ο Σάββας Καισαρίτης.

Η φωτογραφία της αφίσας είναι της Μαρίζας Καψαμπέλη ενώ το artwork της είναι του Χρήστου Κούρτογλου.

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

Ώρα προσέλευσης | 20:30

Ώρα έναρξης | 21:30

Σταυρός του Νότου (club)

Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Τηλ. Kρατήσεων| 210 9226975

Είσοδος: 12 ευρώ (αφορά στην είσοδο στον χώρο)

Προπώληση εισιτηρίων: more.com