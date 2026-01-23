Η Μαρία Κουτσουρλή παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Φεύγω Μακριά», σε στίχους του Πέτρου Βεντούρη και μουσική του Ivy Robins. Ένα τραγούδι που μιλά για την πιο γενναία απόφαση, εκείνη της αποχώρησης από ό,τι δεν μας χωράει ολόκληρους.

Μια ήρεμη, φωτεινή υπενθύμιση πως έχουμε πάντα το δικαίωμα να διαλέγουμε τον εαυτό μας, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει να αφήσουμε πίσω μας πρόσωπα, συνήθειες και καταστάσεις που κάποτε αγαπήσαμε.

Με ειλικρίνεια, απλότητα και συναισθηματική καθαρότητα, η φωνή της Μαρίας αγκαλιάζει τον ακροατή και τον συνοδεύει σε εκείνη τη στιγμή που όλα μοιάζουν αβέβαια, αλλά η καρδιά ξέρει τον δρόμο.

Την ενορχήστρωση υπογράφει ο Δημήτρης Σιάμπος.

Έπαιξαν οι μουσικοί Δημήτρης Μποσινάκος (τύμπανα), Βαγγέλης Κατσαρέλης (τρομπέτα) και Δημήτρης Σιάμπος (κιθάρες).

Η ηχοληψία και η μίξη έγιναν από τον Νίκο Κόλλια και το mastering από τον Απόστολο Σιώπη.

Το «Φεύγω Μακριά» κυκλοφορεί ψηφιακά σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες.

Μίλησέ μου όπως θες

Θα το αντέξω για λίγο

Μα άσε τις πόρτες ανοιχτές

Αν θελήσω να φύγω

Κοίταξε με στο μισό

Με τα ματιά σπασμένα

Κι αν το σώμα έχει θυμό

Μη ξεσπάσει σε μένα

Έχω μια ζωή δική μου ζωή και τη θέλω για μένα

Δεν ανήκω εδώ κι αν πω σ αγαπώ δεν ανήκω σε σένα

Δικαίωμα μου να μετρώ την καρδιά μου να γκρεμίζω βουνά

ή να φεύγω μακριά

Φεύγω μακριά

Μίλησε μου όπως θες

Κάνε τις λέξεις μαχαίρια

Πλήγωσε με με σιωπές

Μη πληγώνεις τα χέρια

Κοίταζε με με θυμό

Όσο αυτό σε νικάει

Δε τολμάει το κακό

Κάποιος που αγαπάει

Έχω μια ζωή δική μου ζωή και τη θέλω για μένα

Δεν ανήκω εδώ κι αν πω σ αγαπώ δεν ανήκω σε σένα

Δικαίωμα μου να μετρώ την καρδιά μου να γκρεμίζω βουνά

ή να φεύγω μακριά

Φεύγω μακριά