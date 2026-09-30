Η Μαρία Κουτσουρλή επιστρέφει στη σκηνή με ένα νέο live στο Ilion Plus, συνεχίζοντας την επαφή που έχτισε με το κοινό μέσα από τις καλοκαιρινές εμφανίσεις της στην παραλία του Μπάτη.

Η συνέχεια μιας καλοκαιρινής παρέας

Το νέο αυτό live γεννήθηκε ως φυσική συνέχεια των πέντε καλοκαιρινών συναυλιών «Live at the Beach». Όπως εξηγεί η ίδια, η αίσθηση ότι από εμφάνιση σε εμφάνιση δημιουργήθηκε μια μεγάλη παρέα ήταν και ο λόγος για να μεταφερθεί αυτή η συνθήκη στη χειμερινή σκηνή.

«Στο Ilion Plus, λοιπόν, θα γίνει η συνέχεια», σημειώνει η Μαρία Κουτσουρλή, περιγράφοντας μια βραδιά που θέλει να κρατήσει τον άμεσο και προσωπικό χαρακτήρα των προηγούμενων συναντήσεων με το κοινό.

Το πρόγραμμα

Στο πρόγραμμα θα ακουστούν δικά της τραγούδια, αλλά και αγαπημένες ελληνικές επιλογές που η ίδια έχει ξεχωρίσει. Το υλικό θα παρουσιαστεί μέσα από νέες ενορχηστρώσεις και έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στο σύγχρονο έντεχνο και την pop.

Η λογική της βραδιάς παραμένει απλή και άμεση: τραγούδια, επικοινωνία και η αίσθηση μιας μουσικής συνάντησης που συνεχίζει από εκεί όπου σταμάτησε το καλοκαίρι.

Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 20:30

Ώρα έναρξης: 21:30

Ilion Plus

Κοδριγκτώνος 17, Αθήνα

Εισιτήριο ορθίων: 12€

Προπώληση: more.com