Η Winona Oak παρουσιάζει το «Next Mistake», ένα νέο single με τη συμμετοχή της maye. Οι δύο τραγουδίστριες δίνουν φωνή σε μια γνώριμη αντίφαση: την επιθυμία να πλησιάσεις κάποιον, ενώ ξέρεις πως ίσως θα ήταν καλύτερα να κρατήσεις απόσταση.

Μια έλξη που δύσκολα αγνοείται

Η Σουηδή δημιουργός περιγράφει στο τραγούδι εκείνη τη στιγμή που μια σχέση μοιάζει ταυτόχρονα συναρπαστική και επικίνδυνη. Όπως εξήγησε η ίδια, η παρόρμηση να φύγεις προς την αντίθετη κατεύθυνση μπορεί να συνυπάρχει με την αίσθηση ότι, τελικά, θα επιστρέψεις.

Η συμμετοχή της maye δίνει στο «Next Mistake» και μια δεύτερη οπτική. Η τραγουδίστρια έγραψε το δικό της μέρος στα ισπανικά, μια επιλογή που, όπως είπε, επέτρεψε και στις δύο να διατηρήσουν τη μουσική τους ταυτότητα μέσα στη συνεργασία. Οι φωνές τους συναντιούνται πάνω σε συνθεσάιζερ που οδηγούν το τραγούδι σε ένα πιο έντονο ρεφρέν.

Το επόμενο βήμα πριν από το «Bloom»

Το «Next Mistake» προετοιμάζει την κυκλοφορία του «Bloom», του δεύτερου album της Winona Oak, που αναμένεται στις 23 Οκτωβρίου από τη Nettwerk. Έχει προηγηθεί μια σειρά τραγουδιών, ανάμεσά τους τα «Horses», «Breaking Point» και «Bones», μέσα από τα οποία η δημιουργός παρουσιάζει σταδιακά αυτή τη νέα δουλειά.

Η ίδια συνδέει τον τίτλο «Bloom» με την προσπάθεια να ανοιχτεί ξανά κανείς στη ζωή έπειτα από μια δύσκολη περίοδο. Το «Next Mistake» στέκεται σε μια λιγότερο βέβαιη στιγμή αυτής της διαδρομής: εκεί όπου η επιθυμία και η αυτοπροστασία τραβούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.