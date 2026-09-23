Οι Echo & the Bunnymen κυκλοφόρησαν το «Apples for Isaac», το πρώτο τους album με καινούργιο υλικό μετά το «Meteorites» του 2014. Η νέα δισκογραφική δουλειά βρίσκει τον Ian McCulloch και τον Will Sergeant να ανοίγουν ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρά πορεία του συγκροτήματος, έχοντας στο πλευρό τους έναν σπουδαίο μουσικό που δεν πρόλαβε να δει το album ολοκληρωμένο: τον Clem Burke των Blondie.

Το «Apples for Isaac» περιλαμβάνει έντεκα τραγούδια και κυκλοφορεί από την BMG, σε ψηφιακή μορφή, CD και βινύλιο.

Η επιστροφή έπειτα από δώδεκα χρόνια

Παρότι οι Echo & the Bunnymen παρέμειναν ενεργοί συναυλιακά, χρειάστηκε να περάσουν δώδεκα χρόνια μέχρι να παρουσιάσουν ένα album αποτελούμενο από νέα τραγούδια.

Ο Ian McCulloch απέδωσε ένα μέρος αυτής της μεγάλης καθυστέρησης στην πανδημία, αλλά και στην επιθυμία του να αποκτήσουν οι στίχοι ουσιαστικό περιεχόμενο. Όπως εξήγησε, το τελικό αποτέλεσμα βρίσκεται πιο κοντά σε αυτό που είχε εξαρχής στο μυαλό του από οποιονδήποτε άλλο πρόσφατο δίσκο του συγκροτήματος.

Η πρώτη εικόνα από το album ήρθε με το «Brussels Is Haunted», το οποίο συνοδεύτηκε από animated video. Ακολούθησαν τα «The Light That Surrounds You» και «Take Me By The Hand», πριν αποκαλυφθεί ολόκληρος ο δίσκος.

Η καθοριστική παρουσία του Clem Burke

Ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του «Apples for Isaac» κατέχει ο Clem Burke, ο επί σειρά δεκαετιών drummer των Blondie και παλιός φίλος του Ian McCulloch.

Ο Burke έπαιξε τύμπανα στα δέκα από τα έντεκα τραγούδια του album, αλλά έφυγε από τη ζωή τον Απρίλιο του 2025, ενώ η δημιουργία του δίσκου δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί. Οι Echo & the Bunnymen τον αποχαιρέτησαν αναφέροντας ότι υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργίας του album.

Έτσι, το «Apples for Isaac» λειτουργεί και ως μία από τις τελευταίες σημαντικές δισκογραφικές καταγραφές ενός μουσικού που συνέδεσε το όνομά του με τους Blondie, αλλά συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της πορείας του και με αρκετούς ακόμη καλλιτέχνες.

Έντεκα καινούργια τραγούδια

Το «Apples for Isaac» είναι το δέκατο τρίτο studio album των Echo & the Bunnymen. Στηρίζεται ξανά στον δημιουργικό πυρήνα του Ian McCulloch και του κιθαρίστα Will Sergeant, των δύο μελών που εξακολουθούν να οδηγούν το συγκρότημα από το Λίβερπουλ.

Το tracklist του «Apples for Isaac»

Take Me By The Hand Can’t Be Sold Brussels Is Haunted I’ll Be Your Sunshine Hijacked The Honey Unstoppable Force The Light That Surrounds You Lab Rats Ran Asimov We Prayed In The Dark

Με το «Apples for Isaac», οι Echo & the Bunnymen επιστρέφουν στη δισκογραφία έπειτα από μία μεγάλη περίοδο αναμονής, παραμένοντας συνδεδεμένοι με τον σκοτεινό και ατμοσφαιρικό κόσμο που διαμόρφωσαν από τα πρώτα χρόνια της πορείας τους.