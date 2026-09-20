Ο MAZOHA συναντά τον Monsieur Minimal και τη Cilia Katrali σε ένα τραγούδι για τα θερινά σινεμά, τις παλιές και νέες ιστορίες και εκείνες τις βραδιές που τελικά δεν έχει τόση σημασία ποια ταινία παίζει.

Το «Στα θερινά τα σινεμά» είναι ένα τραγούδι για τον έρωτα, την πόλη και τις μικρές τελετουργίες του καλοκαιριού.

Οι στίχοι αναφέρονται σε πραγματικούς χώρους κι αναμνήσεις, από το Σινέ Ναταλί, το Άλεξ και το Απόλλων μέχρι τη Γκαρμπολά, δημιουργώντας ένα προσωπικό καλοκαιρινό τοπίο της Θεσσαλονίκης. Και κάπου εκεί, η πλοκή παύει να έχει σημασία.

Το «Στα Θερινά Τα Σινεμά» κυκλοφορεί από τον MAZOHA, τον Monsieur Minimal και τη Cilia Katrali και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Στα θερινά τα σινεμά

πας κατευθείαν απ’ τη δουλειά

δύο ταινίες στη σειρά

σου λέω «σ’ αγαπώ», μου λες «πες το ξανά

Στα θερινά τα σινεμά,

Μ’ όνειρα νέα και παλιά,

κάτω απ’ τ’ αστέρια συντροφιά,

μου λες «σ’ αγαπώ»,

σου λέω «πες το ξανά».

Και δε με νοιάζει η πλοκή,

δράμα ή κoμεντί.

Και οι υπότιτλοι ας μην είναι σωστοί.

Φτάνει να’ σαι εκεί.

Στα θερινά τα σινεμά,

Σινέ, Ναταλί και Άλεξ ξανά,

στο Απόλλων σε είδα πρώτη φορά,

σε φίλησα στην Γκαρμπολά.

Στα θερινά τα σινεμά,

μετά ρωμαϊκή για ποτά,

με τα πόδια στο σπίτι αγκαλιά

και να μου λες «μου λείψαν τα γατιά».

Και δε με νοιάζει η πλοκή,

δράμα ή κομεντί.

Και οι υπότιτλοι ας μην είναι σωστοί.

Φτάνει να’ σαι εκεί.