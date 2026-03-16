Η Cilia Katrali παρουσιάζει το δεύτερο της single, από το επερχόμενο άλμπουμ της, με τίτλο «To Giasemi». Τους στίχους υπογράφει η Cilia Katrali και τη μουσική οι Cilia Katrali, papatanice & Digenis και κυκλοφορεί από τη Μinos EMI, A Universal Music Company.

Πρόκειται για ένα ανοιξιάτικο εγχειρίδιο για αδικοχαμένους έρωτες, που αφηγείται μια ιστορία αγάπης που αμφιταλαντεύεται μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας χωρίς τα όρια να είναι πάντοτε ευδιάκριτα. Κυκλοφορεί μαζί με το official music video, το οποίο δίνει ζωή στους στίχους, μετατρέποντας τα συναισθήματα σε εικόνες και φυσικά, κάνοντας το μήνυμα του τραγουδιού ακόμα πιο δυνατό!