Η Cilia Katrali κυκλοφορεί το πραγματικά ιδιαίτερο και ξεχωριστό της τραγούδι «Πυροτεχνήματα».

Τα «Πυροτεχνήματα» είναι το πρώτο single του νέου άλμπουμ της Cilia Katrali που θα κυκλοφορήσει το Μάιο του 2026. Μέσα στο τραγούδι περιγράφεται μια πραγματικότητα που μπλέκεται και εναρμονίζεται κάπως με το φαντασιακό στοιχείο, δημιουργώντας δύο αλληλένδετες ιστορίες που λαμβάνουν χώρα την ίδια στιγμή, συνδέοντας με κάποιον παράδοξο αλλά όχι και τόσο απίθανο τρόπο το συλλογικό με το προσωπικό, τη μελαγχολία με την αισιόδοξη νότα.

Τα «Πυροτεχνήματα» είναι σε στίχους της ίδιας ενώ τη μουσική υπογράφει ο Papatanice και ο Digenis.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.