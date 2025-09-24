Η Cilia Katrali παρουσιάζει το άλμπουμ της “Patinia sto feggari” (από το οποίο έχουν ήδη γίνει viral ο “Ορίζοντας” και η “Βανίλια”, στο Ρομάντσο παρέα με τη μπάντα της, τους 3,14, και φίλους guests. Τις ενορχηστρώσεις υπογράφει ο papatanice (Thomas Papathanasis).

Πρόκειται για ένα σύνολο τραγουδιών που ακροβατούν μεταξύ πραγματικότητας και ονειροφαντασίας, μέσα σε ένα πλαίσιο μικρών αφηγηματικών ιστοριών που συνήθως δε βρίσκουν κανένα τέλος αλλά ούτε ψάχνουν κιόλας.

Θα ακολουθήσει πάρτυ με πατίνια & show από την ομάδα Rollerdancers Greece και τη Nasia Lagiou, ενώ τις μουσικές επιλογές της βραδιάς θα κάνει ο Akrommatopsia.

* Φέρτε τα πατίνια σας και χορέψτε ελεύθερα!

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025

Doors: 21.00

Ρομάντσο

Αναξαγόρα 3-5, Αθήνα

Είσοδος: 8€ early birds | 10€ προπώληση bios.gr| 12€ ταμείο