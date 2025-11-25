Ο Σπύρος Παρασκευάκος είναι τραγουδοποιός και υπέρμαχος του ρομαντισμού. Δημιουργεί μουσικά τοπία με συνθεσάιζερς, πλέκοντας μελωδίες που ταξιδεύουν τον ακροατή σε ένα παραμυθένιο περιβάλλον. Με την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ταυτότητα, συνδυάζει την ευαισθησία του λόγου με τη μαγεία του ήχου, αναδεικνύοντας μια μοναδική ατμόσφαιρα νοσταλγίας και ονείρου.

Με τραγούδια από τον τελευταίο του δίσκο «μπελ επόκ», αλλά και από το σύνολο της δισκογραφίας του, φτιάχνει ιστορίες για τους ανθρώπους που σε ταξιδεύουν σε ένα σύμπαν γεμάτο συναίσθημα.

Η Cilia Katrali είναι τραγουδοποιός και ηθοποιός και πρόσφατα κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Πατίνια στο φεγγάρι». Στα τραγούδια της μιλά για παράξενες ιστορίες της πόλης και της υπαίθρου που δεν έχουν –σχεδόν ποτέ– κανένα τέλος, αλλά ούτε το χρειάζονται. Χαρακτηριστικό της είναι ο ιδιαίτερος, αφηγηματικός στίχος σε indie ηχοχρώματα και η συνύπαρξη θεατρικότητας και πειραματικής σύνδεσης μουσικών ειδών.

Οι δυο τους, ενώ περιπλανιούνται μέσα στους κόσμους τους, συναντιούνται σε ένα σταυροδρόμι — για να ανταλλάξουν ιστορίες, να ενώσουν τα τραγούδια τους, να δημιουργήσουν ένα κοινό σύμπαν. Να χορέψουν, να τραγουδήσουν και να χτίσουν ένα μέρος ασφαλές, όπου οι άνθρωποι και οι ιστορίες τους έχουν αξία.

Ηλεκτρονικοί ήχοι, beat και μπάσα συνθέτουν μια ατμόσφαιρα που σας ταξιδέψει στην άκρη του κόσμου ή στα βάθη της ψυχής σας.

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025

Πόρτες 21:00 / Live: 21:30

Death Disco

Ωγύγου 16, Αθήνα

Εισιτήρια:

Early bird: 10€

Προπώληση: 12€

Ταμείο: 15€

Ηλεκτρονική προπώληση εισιτηρίων: more.com