Οι Empty Frame συμπληρώνουν είκοσι χρόνια πορείας και ανεβαίνουν στη σκηνή του αγαπημένου τους αθηναϊκού venue, Death Disco, για μια ξεχωριστή συναυλία γεμάτη ενέργεια, νοσταλγία και δυνατούς ήχους.

Είκοσι χρόνια γεμάτα συγκινήσεις, προκλήσεις, προσωπικές περιπέτειες αλλά και συλλογικές επιτυχίες· δύο δεκαετίες δημιουργικής διαδρομής που χάραξαν με συνέπεια και πάθος μέσα από τη μουσική τους.

Γνωστοί για τον ιδιαίτερο ήχο τους, που συνδυάζει ατμοσφαιρικότητα και δυναμικά ξεσπάσματα, οι Empty Frame έχουν εμφανιστεί σχεδόν σε όλες τις σημαντικές σκηνές της Αθήνας, σε πόλεις της Ελλάδας, αλλά και ως support act σε καλλιτέχνες όπως οι Woven Hand και ο Sivert Høyem.

Στην επετειακή αυτή βραδιά θα τιμήσουν ολόκληρη τη δισκογραφία τους, παρουσιάζοντας κομμάτια από όλες τις περιόδους της καριέρας τους, ενώ δεν θα λείψουν και μερικές εκπλήξεις για τους φίλους που τους ακολουθούν από τα πρώτα τους βήματα.

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Ώρα προσέλευσης (πόρτες): 21:00

Ώρα έναρξης: 21:30

Death Disco

Ωγύγου 16, Αθήνα

Είσοδος: 10 €