Η Mylène Farmer παρουσιάζει το «Des lols et des quoi», το δεύτερο τραγούδι από το επερχόμενο album της «Égrégore». Πίσω από τον παιχνιδιάρικο τίτλο και τον άμεσο ηλεκτρονικό ήχο, η Γαλλίδα ερμηνεύτρια ανοίγει μια συζήτηση για τη φθορά της γλώσσας και τις λέξεις που χάνουν σταδιακά το νόημα και τη δύναμή τους.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε μαζί με ένα κινηματογραφικό video clip, στο οποίο η Farmer εισβάλλει ως επικεφαλής μιας ομάδας ενόπλων σε μια βιβλιοθήκη ενός δυστοπικού καθεστώτος. Το νέο single ακολουθεί το «C’est à qui le tour», που είχε ανοίξει τον δρόμο για το δέκατο τρίτο studio album της.

Ανάμεσα στη διαδικτυακή αργκό και τη λογοτεχνία

Ο τίτλος «Des lols et des quoi» παίζει με το «lol», μία από τις πιο αναγνωρίσιμες συντομογραφίες της διαδικτυακής επικοινωνίας, και τη γαλλική λέξη «quoi». Η Mylène Farmer αντιπαραθέτει τις σύντομες εκφράσεις και τις λέξεις της ψηφιακής εποχής με τον πλούτο, τη μουσικότητα και τις αποχρώσεις της γαλλικής γλώσσας.

Το τραγούδι δεν λειτουργεί απλώς ως απόρριψη της σύγχρονης αργκό. Το ενδιαφέρον του βρίσκεται περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι λέξεις: αν παραμένουν ζωντανές και δημιουργικές ή αν επαναλαμβάνονται μηχανικά, μέχρι να χάσουν το περιεχόμενό τους.

Στο κείμενο εμφανίζεται και ο ποιητής της Αναγέννησης Pierre de Ronsard, ο οποίος μετατρέπεται σε σύμβολο της λογοτεχνικής παράδοσης. Δεν είναι τυχαίο ότι το single κυκλοφόρησε στις 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γεννήθηκε ο Ronsard το 1524.

Τους στίχους υπογράφει η ίδια η Mylène Farmer, ενώ τη μουσική συνέθεσαν ο DJ Lewis -κατά κόσμον Harold Lewis- και ο Antoine Chatenet.

Μια ένοπλη εξέγερση μέσα στη βιβλιοθήκη

Το video clip μεταφέρει την ιδέα του τραγουδιού σε έναν κόσμο όπου τα βιβλία έχουν φυλακιστεί και οι λέξεις ελέγχονται από ένα αυταρχικό καθεστώς. Η Mylène Farmer και η ομάδα της εισβάλλουν στη Βιβλιοθήκη. Tα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στη ιστορική έδρα Richelieu της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Γαλλίας, στο Παρίσι, έναν χώρο που επιλέχθηκε ακριβώς επειδή αποτελεί τόπο διαφύλαξης της γνώσης και της συλλογικής μνήμης.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι αδελφοί Thierry και Didier Poiraud. Το clip γυρίστηκε σε δύο ημέρες, εκτός των ωρών λειτουργίας της βιβλιοθήκης, με ψηφιακό φορμά μεγάλων διαστάσεων και με ελάχιστες παρεμβάσεις στους πραγματικούς χώρους.

Οι σκηνοθέτες τοποθετούν την ιστορία σε ένα φανταστικό αυταρχικό καθεστώς, με εικόνες που θυμίζουν τις δεκαετίες του ’50 και του ’60. Η Mylène Farmer και η ομάδα της εισβάλλουν στη βιβλιοθήκη, ενώ αργότερα η ίδια συλλαμβάνεται και ανακρίνεται από τις Αρχές. Ο Thierry Poiraud άντλησε ιδέες από το «Inside Man» του Spike Lee για την ένοπλη εισβολή και τις ανακρίσεις, καθώς και από το «Fahrenheit 451» του François Truffaut, στο οποίο ένα απολυταρχικό καθεστώς απαγορεύει και καταστρέφει τα βιβλία.

Αρχικά, η Mylène Farmer ήθελε το clip να λειτουργεί αποκλειστικά ως ταινία μικρού μήκους, χωρίς πλάνα στα οποία θα τραγουδά. Ο Thierry Poiraud θεώρησε, όμως, ότι το κοινό θα ήθελε να τη δει και να την ακούσει να ερμηνεύει το τραγούδι. Έτσι δημιουργήθηκε η σκηνή της ανάκρισης, όπου η Farmer τραγουδά μπροστά στους ανακριτές της, με το μακιγιάζ να έχει κυλήσει στο πρόσωπό της.

Το δεύτερο βήμα προς το «Égrégore»

Το «Des lols et des quoi» αποτελεί το δεύτερο δείγμα από το «Égrégore», που θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου. Πρόκειται για το δέκατο τρίτο studio album της Mylène Farmer και το πρώτο μετά το «L’Emprise» του 2022.

Ο δίσκος θα περιλαμβάνει δεκατρία τραγούδια. Το «C’est à qui le tour» θα ανοίγει το album, ενώ το «Des lols et des quoi» θα ακολουθεί αμέσως μετά. Στο tracklist θα βρίσκεται επίσης το «Confession», το οποίο η Farmer είχε παρουσιάσει το 2025 στην τελετή έναρξης του Φεστιβάλ των Καννών, στο πλαίσιο του αφιερώματος στον David Lynch.

Μετά την ιστορία λογοκρισίας του «C’est à qui le tour», το νέο single συνεχίζει να εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στη γλώσσα, την ελευθερία και τον έλεγχο. Αυτήν τη φορά, όμως, η Mylène Farmer δεν υπερασπίζεται μόνο το δικαίωμα να μιλά κανείς ελεύθερα, αλλά και την ανάγκη οι λέξεις να εξακολουθούν να σημαίνουν κάτι…