Οι The Kowloons έρχονται από το Merseyside και με το νέο τους single «Butterflies» ισορροπούν ανάμεσα στη βρετανική indie rock, την ψυχεδέλεια και τη μελωδική παράδοση του Liverpool. Για το ελληνικό κοινό αποτελούν ακόμη ένα σχεδόν άγνωστο όνομα, το τραγούδι τους όμως είναι μια καλή αφορμή για την πρώτη γνωριμία.

Το «Butterflies» ανοίγει έναν νέο κύκλο για το τετραμελές συγκρότημα και αποτελεί το πρώτο δείγμα από επερχόμενο EP, για το οποίο δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τίτλος και ημερομηνία κυκλοφορίας.

Έρωτας και κιθάρες που στροβιλίζονται

Το τραγούδι περιγράφει τη νευρικότητα και την ένταση που δημιουργεί η απόλυτη έλξη προς έναν άλλον άνθρωπο. Ο τίτλος παραπέμπει σε εκείνο το γνώριμο «φτερούγισμα» που συνοδεύει τον ενθουσιασμό, αλλά και στην αίσθηση ότι κάποιος χάνει σταδιακά τον έλεγχο των συναισθημάτων του.

Μουσικά, το «Butterflies» ξεκινά με μια καθαρή κιθαριστική γραμμή και τη φωνή σε πρώτο πλάνο. Τα τύμπανα μπαίνουν σταδιακά, ενώ το ρεφρέν ανεβάζει την ένταση χωρίς να εγκαταλείπει τη μελωδία. Στη γέφυρα, ένα σύντομο guitar solo οδηγεί σε ένα πιο θολό και ψυχεδελικό μέρος, όπου οι παραμορφωμένες φωνές και οι κιθάρες δημιουργούν μια αίσθηση διαρκούς κίνησης.

Η προφορά του Liverpool παραμένει ευδιάκριτη στην ερμηνεία, προσθέτοντας στο τραγούδι έναν έντονα τοπικό χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα φέρνει στον νου τη βρετανική κιθαριστική μουσική των προηγούμενων δεκαετιών, χωρίς να ακούγεται σαν απλή αναπαραγωγή του παρελθόντος.

Η οικογενειακή ιστορία πίσω από το όνομά τους

Στον πυρήνα των The Kowloons βρίσκονται οι δίδυμοι Stephen και Anthony Ng, οι οποίοι άρχισαν να γράφουν μαζί τραγούδια από την ηλικία των δέκα ετών. Κατά την περίοδο του lockdown δημιούργησαν τα πρώτα τους ολοκληρωμένα demos, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν ο κιθαρίστας Mason και ο μπασίστας Bobby.

Το όνομα του συγκροτήματος προέρχεται από την οικογενειακή ιστορία των δύο αδελφών. Ο παππούς τους καταγόταν από την περιοχή Ngau Chi Wan του Kowloon στο Hong Kong και μετακόμισε στο Liverpool τη δεκαετία του 1960. Όταν δημιουργήθηκε η μπάντα, οι δίδυμοι επέλεξαν μια ονομασία που ήταν ταυτόχρονα ξεχωριστή και προσωπικά σημαντική για εκείνους.

Οι The Beatles αποτελούν τη βασική τους μουσική αναφορά, ενώ στις επιρροές τους περιλαμβάνονται ακόμη οι The La’s, The Kinks, The Beach Boys, Bee Gees και Pixies. Τα τραγούδια τους ξεκινούν συνήθως με ακουστικές κιθάρες και φωνές, καθώς, όπως έχουν εξηγήσει, «η μελωδία είναι ο βασιλιάς».

Ένα συγκρότημα που μεγαλώνει μέσα από τη σκηνή του Liverpool

Πριν από το «Butterflies», οι The Kowloons είχαν κυκλοφορήσει το τεσσάρων τραγουδιών EP «Hallelujah», καθώς και singles όπως τα «Can We Go Faster?», «Roll Up», «She Keeps Me Warm» και «I Don’t Care».

Η παρουσία τους στη σκηνή του Liverpool έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή. Έχουν πραγματοποιήσει sold-out εμφάνιση στο Arts Club και έχουν βρεθεί στο πλευρό συγκροτημάτων όπως οι Red Rum Club και The Real People. Το «Butterflies» δείχνει μια μπάντα που δεν έχει ακόμη φτάσει στο ευρύ διεθνές κοινό, αλλά διαθέτει τη μελωδία, την ενέργεια και τη βρετανική κιθαριστική ταυτότητα για να διεκδικήσει μεγαλύτερη προσοχή.