Από το πένθος στην αποδοχή

Η πιο μελωδική πλευρά των Spiritbox

Από το ασπρόμαυρο στον κόσμο των χρωμάτων

Η συνέχεια μετά το «Tsunami Sea»

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Οιεπιστρέφουν αιφνιδιαστικά με το νέο τραγούδι, την πρώτη αυτόνομη κυκλοφορία τους μετά το album. Το καναδικό συγκρότημα συνοδεύει το κομμάτι με ένα κινηματογραφικό video clip, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο τόσο στον ήχο όσο και στην εικόνα του. Προς το παρόν, το «Mourning» κυκλοφορεί ως ανεξάρτητο single, χωρίς να έχει ανακοινωθεί κάποιος επόμενος δίσκος.Όπως προδίδει ο τίτλος του, το τραγούδι κινείται γύρω από την απώλεια και τη δύσκολη διαδικασία της συναισθηματικής συμφιλίωσης με όσα έχουν συμβεί. Ηερμηνεύει από τη σκοπιά ενός ανθρώπου που έχει περάσει μέσα από τον πόνο και προσπαθεί πλέον να κοιτάξει προς ένα πιο φωτεινό αύριο. Το «Mourning» δεν αντιμετωπίζει τη θλίψη ως κάτι που εξαφανίζεται απότομα. Την παρουσιάζει ως μια εμπειρία που πρέπει πρώτα να γίνει αποδεκτή, ακόμη κι αν η διαδρομή προς την ηρεμία δεν εξελίσσεται όπως θα επιθυμούσαμε.Μουσικά, το νέο single στηρίζεται σε βαριές, επαναλαμβανόμενες κιθάρες, αλλά αποφεύγει τις πιο ακραίες εκρήξεις που συναντώνται σε αρκετές προηγούμενες δουλειές του συγκροτήματος. Οι επιρροές από shoegaze και post-metal δημιουργούν μια ονειρική ατμόσφαιρα, πάνω στην οποία ξεχωρίζει η καθαρή και ιδιαίτερα εκφραστική φωνή της LaPlante. Η παραγωγή έγινε από τους ίδιους τους Spiritbox μαζί με τον σταθερό συνεργάτη τους. Το αποτέλεσμα διατηρεί το βάρος του σύγχρονου metal ήχου τους, δίνοντας όμως περισσότερο χώρο στη μελωδία και στο συναίσθημα.Το video clip σκηνοθέτησαν ο κιθαρίσταςκαι ο. Σε αντίθεση με την ασπρόμαυρη αισθητική που χαρακτήριζε την εποχή του «Tsunami Sea», το «Mourning» μεταφέρει το συγκρότημα σε ένα φυσικό τοπίο γεμάτο έντονα χρώματα και φως. Η αλλαγή δεν λειτουργεί μόνο αισθητικά. Ακολουθεί την πορεία του τραγουδιού από τη θλίψη προς την αποδοχή, δημιουργώντας την αίσθηση ότι οι Spiritbox αφήνουν πίσω τους μια σκοτεινή περίοδο και προετοιμάζονται για κάτι διαφορετικό.Το «Tsunami Sea», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2025, εδραίωσε τους Spiritbox ανάμεσα στα σημαντικότερα ονόματα του σύγχρονου metal. Ο δίσκος έφτασε στο Νο26 του αμερικανικού Billboard 200 και στο Νο17 της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ το τραγούδιχάρισε στο συγκρότημα μία ακόμη υποψηφιότητα για Grammy. Το «Mourning» φτάνει λίγο πριν από την έναρξη της μεγάλης περιοδείας τους στη Βρετανία και την Ευρώπη, όπου θα τους συνοδεύσουν οικαι οι. Χωρίς να αποκαλύπτει ακόμη το επόμενο ολοκληρωμένο βήμα τους, το νέο single δείχνει ότι οι Spiritbox είναι ήδη έτοιμοι να προχωρήσουν πέρα από την εποχή του «Tsunami Sea».