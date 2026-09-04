Η Paris Jackson επέλεξε την ημέρα που ο πατέρας της, Michael Jackson, θα συμπλήρωνε τα 68 του χρόνια για να κυκλοφορήσει δύο από τα πιο προσωπικά τραγούδια της.

Το «just me and you» παρουσιάστηκε στις 29 Αυγούστου μαζί με το «the breeze», σχηματίζοντας ένα double single που μιλά για την αγάπη, την απώλεια και τη μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε μια προσωπική σχέση και στον τρόπο με τον οποίο τη βλέπει το κοινό.

«Είναι η δική μου ειλικρινής εμπειρία»

Η Paris θέλησε εξαρχής να ξεκαθαρίσει τον χαρακτήρα της κυκλοφορίας, αποφεύγοντας τον εύκολο χαρακτηρισμό της «αφιέρωσης». Όπως εξήγησε, πρόκειται για ένα γράμμα και ένα ποίημα σε ηχητική μορφή, μέσα από το οποίο αποτυπώνει τη δική της εμπειρία από τη σχέση με τον πατέρα της και την απώλειά του.

Δεν επιχειρεί να αφηγηθεί ολόκληρη την ιστορία τους ούτε να παρουσιάσει μια οριστική δήλωση για όσα αισθάνεται. Είναι ένα μέρος μόνο όσων θα ήθελε να πει, ενώ τα υπόλοιπα, όπως παραδέχεται, προτιμά προς το παρόν να τα κρατήσει για τον εαυτό της.

Το προσωπικό πένθος απέναντι στην απαίτηση του κοινού

Στο «just me and you», η Paris Jackson στρέφεται κυρίως προς όσους θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα να κρίνουν τον τρόπο με τον οποίο θυμάται και θρηνεί τον πατέρα της.

Ως κόρη ενός από τους διασημότερους ανθρώπους στην ιστορία της μουσικής, είδε τη σχέση τους να αντιμετωπίζεται πολλές φορές σαν δημόσια ιδιοκτησία. Κάθε ανάρτηση, κάθε σιωπή και κάθε προσωπική της επιλογή γίνεται αντικείμενο σχολιασμού από ανθρώπους που γνώριζαν τον Michael Jackson μόνο μέσα από τη δημόσια εικόνα του.

Το τραγούδι αντιπαραβάλλει αυτή την παρακοινωνική σχέση –την αίσθηση οικειότητας που μπορεί να αναπτύξει το κοινό με έναν διάσημο– με τον πραγματικό δεσμό ενός παιδιού με τον πατέρα του.

Παράλληλα, καταγγέλλει τον τρόπο με τον οποίο η ζωή, ο θάνατος και η υστεροφημία του Michael Jackson εξακολουθούν να καταναλώνονται για δημοσιότητα και «clicks», ακόμη και όταν δεν έχει απομείνει τίποτα άλλο για να δοθεί.

Ένα τραγούδι που δεν ακολουθεί την κλασική φόρμα

H Paris δήλωσε ιδιαίτερα περήφανη για το γεγονός ότι μέσα από αυτή την κυκλοφορία βρήκε περισσότερο τη δική της έκφραση, τόσο ως τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια όσο και ως παραγωγός. Αντί να ακολουθήσει μια συμβατική pop δομή, αποφάσισε να αφήσει το υλικό να διαμορφωθεί ελεύθερα. Το «just me and you» αναπτύσσεται μέσα από λίγες στροφές και ένα ρεφρέν, πριν οδηγηθεί σε ένα ασυνήθιστο instrumental κλείσιμο.

Η επιλογή αυτή ενισχύει την αίσθηση προσωπικής εξομολόγησης, σαν οι σκέψεις της να καταγράφονται τη στιγμή που γεννιούνται, χωρίς να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις ενός τυπικού single.

Η φωνή του Michael Jackson στο «the breeze»

Το δεύτερο τραγούδι της κυκλοφορίας κρύβει μια ακόμη πιο άμεση σύνδεση με τον Michael Jackson. Στο «the breeze» ακούγεται μια ιδιωτική ηχογράφηση από την παιδική ηλικία της Paris, στην οποία ο πατέρας της τής λέει ότι την αγαπά και εκείνη του απαντά με την παιδική της φωνή.

Έτσι, τα δύο κομμάτια λειτουργούν συμπληρωματικά: το ένα στρέφεται απέναντι στη δημόσια απαίτηση και το άλλο διατηρεί ζωντανή μια μικρή, οικογενειακή στιγμή που υπήρχε πολύ πριν γίνει τραγούδι.

Λίγες ημέρες μετά το δεύτερο album της

Το double single έφτασε μόλις οκτώ ημέρες μετά την κυκλοφορία του «Happiest Day of My Life», του δεύτερου studio album της Paris Jackson.

Ο δίσκος περιλαμβάνει 11 τραγούδια και κινείται σε έναν πιο σκληρό alternative rock ήχο, σηματοδοτώντας την καλλιτεχνική εξέλιξή της σχεδόν έξι χρόνια μετά το ντεμπούτο της, «wilted».

Επισημαίνουμε πάντως ότι τα δύο νέα τραγούδια δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόσφατο album της…