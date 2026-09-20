Οι Take That συνεργάζονται με τον Michael Patrick Kelly στο νέο τους single «Feel My Love», ανοίγοντας ακόμη ένα κεφάλαιο στην πορεία προς το επερχόμενο album τους «Dreamers».

Το τραγούδι κυκλοφορεί από τη Universal Music και συνοδεύεται από επίσημο visualiser. Στη σημερινή σύνθεση των Take That βρίσκονται οι Gary Barlow, Mark Owen και Howard Donald.

Μια υπόσχεση αγάπης στις δύσκολες στιγμές

Το «Feel My Love» στηρίζεται στην ιδέα μιας αγάπης που παραμένει παρούσα ακόμη και όταν ο άλλος κλείνεται στον εαυτό του. Στο ρεφρέν, οι στίχοι αναφέρονται στις στιγμές κατά τις οποίες η καρδιά «κλαίει» και το σώμα μοιάζει να έχει γίνει πέτρα, επαναλαμβάνοντας την υπόσχεση ότι η αγάπη θα γίνει αισθητή.

Οι φωνές των Take That συναντούν εκείνη του Michael Patrick Kelly σε μια συνεργασία που είχε προαναγγείλει και ο ίδιος ο Ιρλανδοαμερικανός τραγουδοποιός μέσα από τις επίσημες σελίδες του.

Ο δρόμος προς το «Dreamers»

Το «Feel My Love» αποτελεί μέρος της νέας δισκογραφικής περιόδου των Take That και θα περιλαμβάνεται στο «Dreamers», το δέκατο studio album του συγκροτήματος. Ο δίσκος αναμένεται να κυκλοφορήσει προς το τέλος του 2026, ενώ περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο και τους συντελεστές του δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.